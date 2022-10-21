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ولي عهد الشارقة: بطولة تضاف إلى سجل الإنجازات

ولي عهد الشارقة: بطولة تضاف إلى سجل الإنجازات
22 أكتوبر 2022 00:30

 
الشارقة (وام)

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هنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة فوز نادي الشارقة ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.
وقال سموه: «بطولة تضاف إلى سجل إنجازات النادي الحافل، وتتوج مجهود العمل الإداري والفني والبدني، وتدعم مسيرة الفريق لمواصلة تحقيق البطولات وفق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة».
وأضاف سموه: «أهنئ إدارة نادي الشارقة والجهاز الفني واللاعبين، والجماهير الوفية التي شجعت بكل روح رياضية، ودعمت الفريق لتحقيق البطولة».

كأس رئيس الدولة
الشارقة
الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
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