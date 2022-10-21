عبدالله بن سالم: اللقب يرفع مستوى الطموحات



الشارقة (وام)

رفع سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة فوز نادي الشارقة بالبطولة الأغلى، وهي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

وقال سموه: «بطولة إضافية كما عودنا نادي الشارقة على بذل المجهود لتحقيق البطولات، واعتلاء المنصات، بطولة غالية تحمل اسم قائد الدولة يفتخر بها الجميع، وترفع من مستوى طموحات الفريق للمنافسة في البطولات كافة».

وأضاف سموه: «التهنئة إلى الجهاز الإداري والفني، وإلى اللاعبين والجماهير المحبة التي تدعم مسيرة النادي في المحافل كافة».