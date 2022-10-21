السبت 22 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

عبدالله بن سالم: اللقب يرفع مستوى الطموحات

عبدالله بن سالم: اللقب يرفع مستوى الطموحات
22 أكتوبر 2022 00:25

 
الشارقة (وام)
رفع سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة فوز نادي الشارقة بالبطولة الأغلى، وهي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.
وقال سموه: «بطولة إضافية كما عودنا نادي الشارقة على بذل المجهود لتحقيق البطولات، واعتلاء المنصات، بطولة غالية تحمل اسم قائد الدولة يفتخر بها الجميع، وترفع من مستوى طموحات الفريق للمنافسة في البطولات كافة».
وأضاف سموه: «التهنئة إلى الجهاز الإداري والفني، وإلى اللاعبين والجماهير المحبة التي تدعم مسيرة النادي في المحافل كافة».

أخبار ذات صلة
تهنئة من الجزيرة الحمراء إلى الشارقة
ابن هويدن يهنئ الشارقة
كأس رئيس الدولة
الشارقة
عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي
آخر الأخبار
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
الرياضي
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
اليوم 20:44
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
الرياضي
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
اليوم 20:41
جانب من مسرحية «البرواز» ضمن فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب
ثقافة
«البرواز».. تؤطر تحولات الهوية الشخصية عبر مُخيلة الفنان
اليوم 20:13
ليزا تحمل الوسادة الموسيقية
دنيا
بحث يكشف أثر الموسيقى على ألم وقلق المرضى
اليوم 19:54
مدنيون يغادرون مدينة خيرسون
عربي ودولي
روسيا توجه نداء عاجلا للمدنيين في خيرسون
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©