10 ألقاب لخيول الإمارات في «الجديدة للخيول العربية» بالمغرب

الجديدة (وام)

هيمنت الخيول الإماراتية على معظم ألقاب البطولة الدولية لجمال الخيل العربية، التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الثالث للنسخة الـ13 من «معرض الفرس للجديدة»، الذي يقام بمدينة الجديدة بالمملكة المغربية تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، بشعار «الفرس عاملاً للتنمية المجالية».

وحققت المرابط الإماراتية 10 ألقاب ملونة 4 منها لمربط دبي، و3 لإسطبلات الأريام ولقبان لمربط عجمان، ولقب واحد لجمعة الشميلي.

وتأتي المشاركة الإماراتية في البطولة بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، التي تشارك بأنشطة عديدة في المعرض الذي يختتم فعاليته بعد غدٍ الأحد.

وشهد اليوم الثالث، أمس، محاضرة تثقيفية بإشراف جمعية الإمارات عن الخيل العربية الصحراوية، قدمها محمد المطروشي وتحدث خلالها عن الدماء البدوية الصافية فيما يخص الأرسان والمرجعيات التاريخية الخاصة بالخيل عند القبائل العربية.

وقدمت الجمعية عدداً من الفقرات التفاعلية في المعرض تمثلت في جائزتين لمسابقة التواصل الاجتماعي، وجائزتين تم السحب عليهما من قبل الجمهور الزائر للمعرض.

وبالعودة للبطولة الدولية لجمال الخيل فقد جاءت قوية ومثيرة وافتتحت الانتصارات الإماراتية المهرة «دي نهب» لمربط دبي للخيول العربية، والتي أحرزت اللقب الذهبي في بطولة المهرات، ونالت اللقب الفضي رفيقتها في المربط «دي ريمه»، فيما كان اللقب البرونزي من نصيب «الأريام الظنة» لإسطبلات الأريام. وحصدت «ع.ج براكة» لمربط عجمان، اللقب الذهبي لبطولة الأفراس وأهدت «أس أس فرح أوليفيا» جمعة محمد الشميلي، اللقب البرونزي في الفئة نفسها.

وعادت خيول مربط دبي للصدارة مجدداً عندما اعتلى «دي شرط» صدارة بطولة الأمهار حاصداً اللقب الذهبي، تاركاً اللقب الفضي للمهر «الأريام حشيم» لإسطبلات الأريام، فيما ذهب اللقب البرونزي للفئة نفسها إلى إنتاج مربط دبي المهر «أس أم مشهور» للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم.

وحصد «الأريام شكلان» لإسطبلات الأريام، اللقب الذهبي لبطولة الفحول، فيما حل في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «أدميرال» لمربط عجمان.

وأشاد المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، بالنتائج الذهبية لخيول المربط، وبالمشاركة الإماراتية المتميزة التي قادها مربط دبي.

وقال التوحيدي: «البطولة أصبحت حدثاً عالمياً لذا نحرص على أن تكون مشاركتنا ندية تجاه المرابط الكبرى.. لقد حققنا الهدف من المشاركة ونالت خيولنا كل أنواع المعادن النفيسة ولقب أعلى معدل في البطولة، وهو ما منحنا المركز الأول، وقاد الإمارات لتكون في الصدارة بين الدول المتنافسة».

وتوقع أن تكون المشاركة الإماراتية في النسخ المقبلة أكثر مما هي عليه الآن لما تتمتع به مرابط الإمارات من دعم كبير من القيادة الرشيدة.

من جهته أعرب عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، عن سعادته البالغة بما تحقق للمربط من تألق في البطولة الدولية بالمغرب، مشيداً بالأجواء التنظيمية واللوجستية والتحكيمية. وقال المرزوقي: مشاركة المرابط الإماراتية وفي مقدمتها مربط دبي، كانت جيدة للغاية وحققت أهدافها ومنحتنا ما نستحقه من تقدير.