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الرياضي

عبدالله بن زايد يتوِّج الشارقة بكأس رئيس الدولة

عبدالله بن زايد يتوِّج الشارقة بكأس رئيس الدولة
21 أكتوبر 2022 23:31

العين (الاتحاد)

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توّج سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، فريق الشارقة بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لموسم 2021- 2022، بفوزه على الوحدة 1-0، في المباراة النهائية، والمؤجلة من الموسم الماضي، والتي جمعت الفريقين على استاد هزاع بن زايد بالعين.
وانطلقت مراسم التتويج، بتكريم مراقب وطاقم تحكيم المباراة التي قادها النيوزيلندي ماثيو كونجر، قبل أن يتقلد لاعبو الوحدة الميداليات الفضية، وأعقبه تتويج لاعبي الشارقة بتسلم مجسم مصغر للكأس الذهبية، ليتسلم بعدها شاهين عبدالرحمن قائد الشارقة «الكأس الأغلى» من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وسط فرحة كبير من لاعبي «الملك» على منصة التتويج، واحتفالات حاشدة لجماهير الفريق على المدرجات.

 

كأس رئيس الدولة
سمو الشيخ عبدالله بن زايد
استاد هزاع بن زايد
الشارقة
الوحدة
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