«التعويض» يشعل لقاء «العميد» و«الزعيم»

معتصم عبدالله (دبي)

تشعل رغبة «تعويض النقاط المهدرة»، مواجهة النصر أمام ضيفه العين على استاد آل مكتوم، في واجهة «الجولة السابعة» لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تنطلق بإقامة ثلاث مباريات اليوم، تجمع إلى جانب قمة «العميد» و«الزعيم»، مباراة خورفكان مع شباب الأهلي، ودبا مع بني ياس.

وتستكمل الجولة غداً بمباراة الجزيرة مع عجمان، ولقاء الوصل مع اتحاد كلباء، على أن يُسدل الستار على الجولة الثلاثاء المقبل بالمباراتين المؤجلتين لطرفي نهائي أغلى الكؤوس، حيث يحل الشارقة ضيفاً على البطائح، ويستقبل الوحدة ضيفه الظفرة.

وتتركز الأنظار في انطلاقة الجولة، على مواجهة «العميد» العاشر برصيد 6 نقاط، والساعي لاستعادة ذاكرة الفوز الغائبة عن الفريق على مدار أربع جولات منذ آخر انتصار أمام عجمان 2-0 في الجولة الثانية، أمام ضيفه «الزعيم» الذي خسر «الكلاسيكو»، في الجولة الماضية أمام ضيفه الوحدة 2-3، ليبقى برصيد 10 نقاط، في المركز الرابع.

ويأمل النصر الذي أعلن مدربه التمسك بأسلوب لعب الفريق الذي يعتلي قائمة «معدل الاستحواذ على الكرة» بنسبة وصلت 67 %، تحسن نتائج الفريق، رغم صعوبة المهمة أمام ضيفه العين، والذي يعد الفريق الأكثر تفوقاً على الأزرق في تاريخ مواجهات دوي المحترفين برصيد 18 انتصاراً، مقابل 5 انتصارات لـ«العميد»، والتعادل في 3 مباريات.

وسيكون تحقيق الفوز الأول على استاد آل مكتوم أمام «الزعيم» منذ سبعة مواسم، طموحاً آخر لـ«أصحاب الأرض»، حيث يعود «النصر» الأخير لـ«الأزرق» في ملعبه أمام العين إلى موسم 2013- 2014 بنتيجة 1-0، ضمن «الجولة 19»، علماً بأن «العميد» اكتفى بانتصارين فقط في آخر 14 مباراة جمعت الفريقين في الدوري، ويبدو التباين واضحاً في السجل التهديفي لهدافي الفريقين، بعدما اكتفى الجامبي ديمبو باري مهاجم «العميد» بتسجيل هدفين، مقابل 7 أهداف للتوجولي لابا كودجو مهاجم «الزعيم».

وتنطلق «الجولة السابعة» بمباراتي دبا مع بني ياس، وخورفكان مع شباب الأهلي، حيث يأمل «النواخذة» الخروج من «عنق الزجاجة»، في ظل تردي نتائج الفريق الذي يحتل المركز الأخير في الترتيب برصيد «نقطة» من تعادله في الجولة الثالثة أمام الوصل 1-1.

في المقابل يأمل «السماوي»، والذي لا يمر بأفضل حالاته أيضاً، باحتلاله المركز الحادي عشر، برصيد 5 نقاط، في انتزاع الفوز الثاني في سجله، والأول منذ مباراة الجولة الأولى أمام خورفكان 1-0.

ويزيد التساوي في رصيد «الأهداف المستقبلة» 8 أهداف، بين فريقي خورفكان «الثاني عشر» برصيد 5 نقاط، وضيفه شباب الأهلي «السادس» برصيد 10 نقاط، من إثارة لقاء الفريقين على استاد صقر بن محمد القاسمي، وتميل كفة الأفضل لمصلحة «الفرسان» بالفوز في 5 لقاءات، والتعادل في مباراة من أصل 6 مواجهات جمعت الفريقين في الدوري.



5 فرق تعاني أمام «الفرسان»

يعد خورفكان واحداً من بين 5 فرق، لم تعرف الفوز على شباب الأهلي، في دوري المحترفين، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين اليوم، ضمن الجولة السابعة، وتضم القائمة إلى جانب «النسور»، فرق اتحاد كلباء، وحتا، والعروبة، والشعب.



أفضلية «السماوي»

انتصار وحيد حققه دبا في المواجهات الثماني أمام بني ياس، مقابل 4 انتصارات لـ«السماوي» في الوقت الذي حسم فيه التعادل 3 مباريات أخرى، وسجل بني ياس 21 هدفاً في مرمى دبا، مقابل 11 استقبلتها شباكه.



50 عقدة «العميد»

تساوت 3 فرق في تسجيل أعلى معدل أهداف في شباك النصر بدوري المحترفين، بـ50 هدفاً، وضمت على التوالي العين -قبل مباراة اليوم في الجولة السابعة-، والوحدة، والجزيرة، في الوقت الذي اكتفى فيه «الأزرق» بتسجيل 23 هدفاً في مرمى «الزعيم».