نهيان بن مبارك يشهد انطلاقة «أبوظبي جراند سلام للجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، بصالة «جو جيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية، انطلاقة مباريات بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو لعام 2022، والتي تقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهد الجولة المسائية، وتتويج الفائزين في منافسات الوزن الخفيف للبطولة، معالي جبر محمد غانم السويدي، وزير دولة، ومحمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، وماريوس فيزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، والكويتي عبيد زايد العنزي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للجودو، ورئيس الاتحاد الأفريقي، وأعضاء الاتحاد الدولي، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي، ورؤساء الوفود المشاركة، وعدد من رجال السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

وأقيمت في الفترة المسائية المباريات النهائية لفئة الوزن الخفيف التي شهدت تتويج الإسبانية جوليا فيجيروا بأول ذهبية في البطولة لوزن تحت 48 كجم، ونالت الفضية الإيطالية ميلاني فرانسيسكا.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم وغداً، بمشاركة 414 لاعباً من 65 دولة، ويبلغ مجموع جوائزها 154 ألف دولار، بجانب رصد 56 ميدالية، منها 14 ذهبية للفائزين الأوائل، و14 فضية لفئتي الرجال والسيدات، بجانب 28 برونزية لأصحاب المركزين الثالث والرابع.

وانطلقت مباريات الدور التمهيدي صباح أمس، على الصالة الرئيسية، وشهدت خسارة لاعب منتخبنا الشاب أحمد جاسم الثميري «19 عاماً» في وزن تحت 66 كجم، ضمن الدور التمهيدي أمام الصيني زيانج في آخر دقيقة من المباراة، ووضح فارق الخبرة التي رجحت كفة اللاعب الصيني. وفي الوزن نفسه، خسر لاعبنا علي اليماحي أمام الإكوادوري برشادو، كما خسر لاعب منتخبنا أحمد النقبي «أصغر لاعب في البطولة»، ضمن وزن تحت 60 كجم من كريموف «طاجيكستان»، وفاز اللبناني جو حداد على السعودي أحمد الجيزاني، والمصري سامي يوسف على السعودي معتز خواجة.

ومن نتائج المنتخبات العربية، في وزن تحت 66 كجم، بلغ الجزائري وائل عز الدين الدور الثاني، بفوزه على التركي محمد ديميريل، وخسر السوري وتر محمد يوسف في وزن تحت 66 كجم أمام الإيطالي بيريس، والقطري أيوب الإدريسي في الوزن نفسه أمام التركي محمد ديميريل.

وتستأنف بداية من الساعة العاشرة صباح اليوم بصالة «جو جيتسو أرينا»، بمدينة زايد الرياضية، مباريات الدور التمهيدي لأوزان تحت 63 كجم، وتحت 70 كجم للسيدات، ومباريات تحت 73 كجم للرجال التي تشهد لقاء لاعبنا الصاعد سعيد النقبي، مع بطل أوزبكستان نومونوف عبيد خان. ويتنافس على ذهبية هذا الوزن الجورجي جيورجي تيراشفيلي «المصنف الأول»، والإيطالي جيوفاني إسبوزيتو الحاصل على «فضية» بطولة أوروبا، والكندي آرثر مارجليدون.

وفي منافسات تحت 81 كجم للرجال، تشهد الجولة الافتتاحية لقاء لاعبنا الشاب خليفة الحوسني، مع بطل أوروجواي «المخضرم» أراهاميان، فيما يلعب لاعبنا تاتالاشفيلي نوغزاري، مع البلغاري جراماتيكوف جورجى، وسيكون التنافس مفتوحاً في الوزن، وإن رجحت كفة سامي شوشي «بلجيكا» وزميله ماتياس كاس، وفي القائمة أيضاً الهولندي فرانك دي ويت، وستكون الجولات النهائية للفئتين، بداية من الساعة الخامسة مساء اليوم نفسه، ويعقبها تتويج الفائزين الأربعة من كل وزن، بينما يتبع منافسات اليوم الثاني من البطولة، بداية من السادسة مساءً عملية الميزان للمشاركين في منافسات يوم الأحد الختامي لأبطال الوزن الثقيل من الجنسين.

وكشفت بطولة العالم للجودو الأخيرة التي أقيمت في العاصمة الأوزبكية طشقند، عن أسماء أبطال جدد على مستوى الجنسين الذين يتطلعون إلى أولمبياد باريس 2024، بعد حصد المزيد من النقاط، وفي مقدمة هؤلاء حملة ذهب الوزن الخفيف من السيدات، ومنهن اليابانية ناتاسومي تسوندا الفائزة بذهب وزن تحت 48 كجم، وفازت مواطنتها آبي يوتا بلقب تحت 52 كجم، ونالت ذهبية وزن تحت 57 كجم البرازيلية رافايلا سيلفا، ونالت اليابانية ميجومي هور كاوا ذهبية تحت 63 كجم، وأحرزت ذهبية وزن تحت 70 كجم البرازيلية أجيار مايرا، وتوجت الفرنسية القوية ديكو رومان بذهبية الوزن الثقيل فوق 78 كجم.

وعلى مستوى الرجال، نال الياباني تاكاو ناوهيسا ذهبية وزن تحت 60 كجم، والياباني آبي هيومي لقب وزن تحت 66 كجم، والمنغولي تسند أوشير بوزن تحت 73، فيما حصد الجورجي تاتو جرجال أشفيلي ذهبية وزن تحت 81 كجم، والأوزبكي بابنونوف دافلات ذهبية وزن تحت 90، والأوزبكي توروبوي مظافربك ذهبية وزن تحت 100، فيما ذهبت الميدالية الذهبية فوق 100 كجم إلى الكوبي جراند آندي.