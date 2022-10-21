2500 بحار في سباق مهرجان دلما التاريخي الخامس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية إغلاق باب التسجيل لسباق مهرجان دلما التاريخي الخامس الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وكشف النادي عن وصول عدد المحامل الشراعية المشاركة في السباق التاريخي إلى 115 محملاً، فيما وصل مجموع البحارة المشاركين إلى 2500 بحار، وذلك بعد إغلاق باب التسجيل أمس الأول «الخميس».

كما أعلن النادي إقامة الاجتماع التنويري مع نواخذة المحامل المشاركة عند الثامنة والنصف من مساء غدٍ «الأحد» بمجلس محمد خلف بالعاصمة أبوظبي.

على جانب آخر، تواصل كل من «أبوظبي البحرية» وجمعية دلما التعاونية تقديم الدعم اللوجيستي للمهرجان بشكل عام، وذلك من خلال توفير متطلبات النجاح كافة من ناقلات للمحامل الشراعية، وكذلك مراكب لنقل المؤن والمعدات اللازمة لكل ما يتعلق بالسباق، وهو ما يعني أهمية الشراكة مع هاتين المؤسستين.

ويعد الرعاة والشركاء من أهم عوامل نجاح مهرجان سباق دلما التاريخي في النسخ الأربع الماضية، وتواصل المؤسسات والشركات الوطنية مشوارها مع الحدث الكبير في هذه النسخة أيضاً.

ويعتبر دور كل من «أبوظبي البحرية» وجمعية دلما التعاونية رائداً في المهرجان بشكل عام والسباق بشكل خاص، ودائما ما يكون هناك تنسيق تام بينهما وبين اللجنة العليا للسباق من أجل المضي قدماً في طريق النجاح وخروج الحدث بالشكل الذي يليق به وبمكانته كأكبر سباق في تاريخ السباقات البحرية التراثية من حيث المسافة وعدد المشاركين وقيمة الجوائز المقدرة بـ 25 مليون درهم.

من جانبه، عبر الكابتن سيف المهيري، مدير عام «أبوظبي البحرية»، عن سعادته برعاية ودعم مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس، مؤكداً أن العمل في هذا المحفل التراثي الكبير واجب وطني أصيل، لاسيما أنه يعد عيداً لأهل التراث البحري.

وقال: «تراثنا جزء من هويتنا، ومن هذا المنطلق تحرص أبوظبي البحرية على المشاركة في مثل هذه الأحداث الكبرى للقيام بدورها المجتمعي لكونها مؤسسة وطنية أصيلة».

وشدد المهيري على أن الجميع سيقدم الدعم بأنواعه كافة، خاصة على الصعيد اللوجيستي من أجل إنجاح المهرجان وإخراجه بالصورة المبهرة.

ووجّه المهيري الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية سموه الكريمة للمهرجان. مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة أي حدث، وتعد أكبر حافز للبحارة على الوجود والمشاركة.

من جانبه، قال محمد عامر الحمادي، العضو المنتدب، عضو مجلس إدارة جمعية دلما التعاونية: «يسعدنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لرعايته الكريمة الحدث التراثي الذي أصبح سمة تميز جزيرة دلما التاريخية»، مشيراً إلى أنه يعتبر علامة مميزة على خريطة المهرجانات التراثية البحرية، وحلقة وصل بين الأجيال، ومناسبة لإحياء التراث وتخليده في الذاكرة، وتعزيز الروح الوطنية في الأجيال الناشئة، فضلاً عن تسليطه الضوء على جزيرة دلما وعدد من الجزر الإماراتية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وأضاف: «لا شك أن الجمعية تعد شريكاً استراتيجياً رئيسياً لنادي أبوظبي للرياضات البحرية في العديد من الفعاليات التي يقيمها النادي، سواء في هذا المهرجان أو الفعاليات الرياضية البحرية الأخرى التي تسهم في نشر وتنشيط الحركة الرياضية والبحرية في جزيرة دلما، وتمنى مواصلة النجاحات الباهرة لهذا الحدث التراثي الكبير».

وأعرب طارق أحمد المسعود، عضو مجلس إدارة مجموعة المسعود، عن فخره واعتزازه برعاية مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس. وقال: «نتوجه بالشكر والتقدير إلى اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سباق دلما التاريخي الخامس على إتاحة الفرصة لنا لرعاية هذا الحدث التاريخي الذي يجسد اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة بتراث الآباء والأجداد، خاصة وأنه يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب الأيادي البيضاء على هذه المسابقات التراثية، وقد ضاعفت هذه الرعاية من قيمة السباق الذي أصبح حديث المهتمين بالسباقات البحرية على مدار السنوات الماضية، كما أن هذه الرعاية تحفز الجميع وتضعهم على أهبة الاستعداد لإنجاح السباق الذي سيظل علامة فارقة في السباقات البحرية التراثية».

وأضاف: «تسعى المسعود دائماً للقيام بدورها الوطني تجاه المجتمع من خلال المساهمة في إنجاح الأحداث الرياضية الكبرى التي تتعلق بتراث الآباء والأجداد، خاصة السباقات البحرية التي يمارسها عدد كبير من محبي وعشاق هذه الرياضة الأصيلة»، مشيداً بجهود نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ودوره الكبير في دعم مسيرة الحدث.