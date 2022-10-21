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الرياضي

أبوظبي تستضيف المؤتمر السنوي العالمي للإبحار الشراعي

أبوظبي تستضيف المؤتمر السنوي العالمي للإبحار الشراعي
21 أكتوبر 2022 23:02

أبوظبي (الاتحاد)
تبدأ غداً «السبت» في أبوظبي، أعمال المؤتمر السنوي العالمي للإبحار الشراعي 2022، الذي يقام من 22 إلى 29 أكتوبر الجاري في مركز ياس للمؤتمرات، التي تبحث وتراجع وتناقش استراتيجيات الإبحار العالمي واتخاذ القرارات الرئيسية التي تؤثر على مستقبل الرياضة وتؤثر على البحارة المحترفين والهواة على حد سواء.
ويشارك في أعمال المؤتمر ممثلون عن البحارة، ومنظمي الأحداث، إضافة إلى الهيئات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي، والجمعيات، ومصنعي القوارب، والشركاء من مختلف أنحاء العالم.
وتناقش أعمال المؤتمر منافسات المحترفين والهواة، والتغييرات المقترحة على لوائح وسياسات وقواعد الإبحار العالمي، ومستجدات رياضات الإبحار الشراعي، والخطط الاستراتيجية للنهوض بها.
وستخصص أعمال المؤتمر يومي 28 أكتوبر، للموافقة على التوصيات والمقترحات المقدمة من اللجان أو رفضها أو تأجيلها، كما سيصادق المؤتمر السنوي على المقترحات في الاجتماع الختامي الذي يقام يوم 29 أكتوبر، فيما سيقام حفل توزيع الجوائز مساء يوم 25 أكتوبر.
من جانبه رحب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالمشاركين في أعمال المؤتمر السنوي العالمي للإبحار الشراعي 2022، الذي تستضيفه أبوظبي على مدار 8 أيام، مشيداً بثقة الاتحاد الدولي، والهيئات واللجان الدولية، وجميع المشاركين بمختلف أدوارهم، بإمكانية أبوظبي وقدرتها على استضافة كبريات الفعاليات العالمية.
وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تفخر أبوظبي بتنظيم فعاليات رياضية عالمية تواكب الإنجازات والنجاحات الوطنية التي تحققها الدولة، والمؤتمر السنوي العالمي للإبحار الشراعي دلالة مهمة على الإمكانيات والقدرات التنظيمية الكبيرة والبنى التحتية المتينة، التي تتمتع بها أبوظبي».
من جانبه قال ديفيد جراهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإبحار الشراعي: «نتطلع للترحيب بالوفود في مركز ياس للمؤتمرات في أبوظبي، حيث يعتبر المؤتمر السنوي العالمي للإبحار الشراعي دائمًا فرصة رائعة للالتقاء وتبادل الأفكار والنقاش واتخاذ القرارات بشأن الفرص والتحديات التي تواجه رياضتنا».

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