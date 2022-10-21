ستيرلينج يواجه ديلاشو في النزال الرئيسي الثاني لـ«يو إف سي»

أبوظبي (الاتحاد)

أجرى المقاتلان تشارلز أوليفيرا وإسلام ماخاتشيف عملية الوزن، استعداداً للمواجهة التي ستجمع بينهما على لقب الوزن الخفيف اليوم، ضمن حدث «يو إف سي 280» أوليفيرا ضد ماخاتشيف.

وكانت عملية وزن المقاتل البرازيلي أوليفيرا أولاً وسجل 154.5 رطل، فيما سجل ماخاتشيف الوزن نفسه تماماً بعد لحظات. وسيخوض المقاتلان النزال على اللقب الشاغر في فئة الوزن الخفيف في الاتحاد أرينا، جزيرة ياس، أبوظبي مساء اليوم.

واستعداداً للنزال الرئيسي الثاني ضمن الحدث، جرت عملية وزن المقاتلين البطل ألجامين ستيرلينج، ومتحديه تي جيه ديلاشو في وزن البانتام، وسجل كلا المقاتلين 135 رطلاً، ويستعد ستيرلينج للدفاع الثاني عن اللقب في أبوظبي، بينما يتطلع ديلاشو لاستعادة الذهب.

كما تأكدت المواجهة المرتقبة في وزن البانتام بين بيتر يان وشون أومالي، حيث بلغ وزن يان 136 رطلاً، فيما سجل الأميركي أومالي وزناً أقل بمقدار نصف رطل.

ويشهد شهر أكتوبر أيضاً عودة أسبوع أبوظبي للتحدي، والذي يستمر من 17 إلى 23 أكتوبر، برعاية UFC 280، حيث يتضمن فعاليات رياضية وترفيهية أخرى مدعومة من فلاش للترفيه.