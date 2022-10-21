الحمرية يخطف صدارة «الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



خطف الحمرية صدارة دوري الدرجة الأولى «مؤقتاً»، بفوزه على ضيفه فرسان هسبانيا 4-1، فيما حسم التعادل 1-1 لقاء مصفوت والعربي، في انطلاقة «الجولة السابعة»، والتي تستكمل غداً «السبت» بثلاث مباريات، تجمع الجزيرة الحمراء مع العروبة، والتعاون مع سيتي، ومسافي مع الرمس، وتختتم «الأحد» بمباريات دبا الحصن مع الإمارات، والفجيرة مع جلف أف سي، وبينونة مع حتا، فيما يغيب الذيد بداعي الراحة.

ولم يجد الحمرية الذي رفع رصيده إلى 13 نقطة، صعوبات كبيرة في تجاوز عقبة ضيفه فرسان هسبانيا بـ«رباعية»، في ظل لعب الأخير أغلب وقت المباراة منقوصاً بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه رمضان ألماس في الدقيقة الثانية، وتناوب اليكساندر ميدريوس في الدقيقتين 3 و53، معتصم ياسين في الدقيقة 10، وبيدرو في الدقيقة 53، في تسجيل أهداف الأرض، فيما اكتفى الضيوف بهدف وحيد للبديل كريستيان بومولو في الدقيقة 82.

في المقابل، حسم التعادل 1-1 مواجهة مصفوت والعربي، بعدما بادر داميلاري اديجون بالهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 53، وأدرك «البديل» حمد محمد في الدقيقة 66، ورفع مصفوت رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع، مقابل 11 نقطة للعربي الخامس.

النتائج

اليوم

مصفوت - العربي 1- 1

الحمرية - فرسان هسبانيا 4- 1

غداً

الجزيرة الحمراء - العروبة 16:55

التعاون - سيتي 16:55

مسافي - الرمس 16:55

الأحد

دبا الحصن - الإمارات 16:55

الفجيرة - جلف أف سي 16:55

بينونة - حتا 16:55