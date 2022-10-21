حمدان بن سلطان يتوج أبطال «دولية محاربي الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز الأرمني مارتون مزولميان بالنزال الرئيسي في النسخة الدولية رقم 34 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي أقيمت بصالة نادي الجزيرة مساء أمس «الخميس»، وتغلب على الإسباني أوديان دوكيه في وزن الحر بقرار الحكام، وطلب الفائز مواجهة البرازيلي برونو ماتشادو بطل وزن الخفيف على لقب النسخة المقبلة من البطولة.

توج الفائزين الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، في حضور العميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو- النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، والكويتي فهد الشليمي المحلل السياسي والإعلامي، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وشهدت البطولة، حضور المقاتل العالمي الشهير حبيب نور محمدوف بطل العالم في نزالات «يو أف سي» والمدرب الحالي بالإضافة إلى هينزو جرايسي أسطورة الجو جيتسو العالمي، وعدد من المقاتلين المشاركين في بطولة يو أف سي 280 يتقدمهم بلال محمد.

وفي بقية النزالات، حقق الثنائي العربي جلال الدين الدعجة والعراقي حسين سالم الفوز بتفوق الأول على الفلبيني ماركو الكوبا بالضربة القاضية والثاني على الفلبيني أرلان فوريلو بالضربة القاضية الفنية أيضاً، وفازت السويدية الين اوبرغ على البرازيلية لارسيا كارفالهو بإجماع الحكام، كما فاز الفرنسي ديلان سلفادور على الأوزبكي جاخونجير جوماييف، والياباني هيكارو يوشينو على التركي جمال روستين بقرار الحكام بالإجماع.

ومن جانبه، أعرب العميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو - النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة عن سعادته بالنجاح الذي حققته النسخة 34 الدولية من بطولة «محاربي الإمارات»، من الناحيتين الفنية والتنظيمية للحدث الأمر الذي أكد أنه يبشر بمزيد من التطوير على كافة الأصعدة.

وأكد محمد بن دلموج أن ألعاب الفنون القتالية المختلطة بدأت تنتشر وبشكل لافت، وهو ما يدعو إلى التفاؤل بمستقبل هذه الألعاب خاصة مع زيادة الإقبال الجماهيري عليها من مختلف الفئات.

وأوضح أن رؤية اتحاد الجو جيتسو تتمثل في زيادة هذه النوعية من الأنشطة خاصة في العاصمة أبو ظبي التي أصبحت مركزا هاماً لألعاب الفنون القتالية، حيث تستقطب نخبة نجوم العالم.

وعن إقامة بطولة محاربي الإمارات للمرة الأولى في صالة نادي الجزيرة أكد أنها فكرة إيجابية للغاية من أجل الترويج لها في أكثر من مكان بجانب صالة الاتحاد آرينا في جزيرة ياس.

وأشاد الفلسطيني بلال محمد المقاتل البارز في «يو أف سي» بما تقدمه العاصمة أبوظبي من نجاحات كبيرة لرياضات الفنون القتالية، مؤكداً أن بطولة «محاربي الإمارات» أحد أبرز هذه النجاحات.

وأكد بلال أن البطولة لها هويتها الاحترافية، على مستوى التنظيم والنزلات القوية بين جميع المقاتلين المشاركين الموهوبين من مختلف الجنسيات، مؤكدا أنها تتطور بشكل لافت من نسخة إلى أخرى.

وبدوره أكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن الحضور الذي حظيت به النسخة 34 من المسؤولين وأساطير ونجوم اللعبة في العالم والجمهور الحماسي يؤكد أن البطولة وضعت نفسها على أرضية صلبة في عالم الفنون القتالية.