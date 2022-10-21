«دبي برو» ترسم طريق المجد إلى «مستر أولمبيا»

رضا سليم (دبي)

كشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل بطولة «دبي برو» لبناء الأجسام المؤهلة لبطولة «مستر أولمبيا» للمحترفين، التي تقام برعاية نادي أكسجين وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتنطلق فعالياتها اليوم، وتستمر حتى غدٍ «الأحد» بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 600 رياضي من المحترفين والهواة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وحضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية، وخالد العور مدير إدارة الاتصال والتسويق، وتحدث خلاله عادل آل علي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وبوب تشيك مقدم البطولة، وتايلور مينيان نائب رئيس اتحاد المحترفين (آي إف بي بي برو) عضو لجنة التحكيم.

وحضر البطل أحمد أشكناني صاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم لبناء الأجسام (مستر أولمبيا للمحترفين) لعامي 2016 و2017 والفائز بألقاب العديد من البطولات الدولية أشهرها بطولة أرنولد كلاسيك وبطولة نيويورك برو، كما حضر أكثر من 100 متنافس من المشاركين في البطولة حيث تم تقديم أبرز المشاركين من الأبطال كما تم إجراء عملية التسجيل والأوزان للمنافسين.

وقال عادل آل علي: نشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه الكبير للبطولة التي تقام لأول مرة في دبي بمشاركة واسعة من أبطال بناء الأجسام من المحترفين والهواة، ونحن سعداء بالإقبال الكبير على التسجيل للمشاركة في هذه لبطولة التي تكتسب أهمية كبرى كونها تؤهل الرياضيين العرب لينافسوا في بطولة العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا 2022» أكبر بطولة لمحترفي بناء الأجسام التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في شهر ديسمبر المقبل بولاية لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأميركية والتي تعد أعلى لقب لجميع محترفي بناء الأجسام، حيث ستكون البطولة بمثابة تصفيات للمشاركين، وسينال الفائز في بطولة دبي برو من فئة الهواة لقب «بطل الابطال»، ويحصل على بطاقة لاعب محترف للمشاركة في مستر أولمبيا.

وأضاف: هذه البطولة هي الأولى في الشرق الأوسط التي يحصل الفائزين فيها على 9 بطاقات احتراف لفئة الهواة حيث تؤهلهم هذه البطاقات ليصبحوا لاعبين محترفين، فيما يحصل المحترفين الفائزين على جوائز مالية كما تعد مهرجانًا سياحيًا لبناء الأجسام، حيث وصل عدد المشاركين إلى أكثر من 600 رياضي من المحترفين والهواة من مختلف دول العالم.

وتابع: يدير التحكيم مجموعة من الحكام العالميين من أبرزهم رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتتضمن البطولة 6 فئات للمحترفين والهواة هي: فئة الفيزيك - رجال هواة، فئة كلاسيك فيزيك - رجال هواة، فئة كمال الأجسام هواة، وفئة الفيزيك - رجال محترفين، فئة كلاسيك فيزيك - رجال محترفين، وفئة كمال الاجسام محترفين.

وقال بوب تشيك: نتطلع منذ سنوات لتنظيم هذا الحدث في الإمارات وفي دبي بشكل خاص، حيث توقعنا إقبالًا كبيرًا على المشاركة نظرًا لانتشار رياضة بناء الأجسام في الدولة، وبالفعل وصل عدد المشاركين من المحترفين إلى 100 ومن الهواة إلى أكثر من 500، وهذا يعد إنجازًا للبطولة قبل حتى أن تبدأ، وتعد هذه البطولة هي الأكبر من نوعها خارج الولايات المتحدة الأمريكية فهي الأولى التي تمنح 9 بطاقات محترفين، وأتمنى مواصلة النجاح للبطولة وكافة البطولات التي تقام في دبي.

ومن جانبه قال تايلور مينيان: نتقدم بخالص الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على دعمه للحدث واستضافته للمؤتمر الصحفي وعملية وزن المشاركين وتسجيلهم، وسيقام قبل انطلاق البطولة اجتماعًا فنيًا في قاعة زعبيل.