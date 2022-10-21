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خورفكان يكمل التعاقد مع دابو

خورفكان يكمل التعاقد مع دابو
21 أكتوبر 2022 16:00

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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أكملت شركة خورفكان لكرة القدم إجراءات التعاقد مع المهاجم السنغالي دورو دابو «19 عاماً»، والذي أصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق أمام شباب الأهلي غداً «السبت»، ضمن «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليكون أحد الأوراق الهجومية «البديلة» للبرازيلي رامون لوبيز، الذي يعاني من إصابة تحرمه من المشاركة في اللقاء.
وربما تشهد المباراة اكتمال الأجانب الستة للفريق، بعد التعاقد مع دابو الذي يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح.
ومن جانب آخر، يغيب المدافع مسعود سليمان إلى نهاية أكتوبر الحالي بصفة مبدئية، بعد أن كشف الفحص الطبية حاجته إلى الراحة، بعد الإصابة في التدريبات.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
شباب الأهلي
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