السبت 22 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تشافي سعيد بردة الفعل

تشافي سعيد بردة الفعل
21 أكتوبر 2022 15:16

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

أخبار ذات صلة
«الكلاسيكو» يطلق الشغف في الدول العربية
البايرن يتخلص من «اللعنة»!

قال تشافي المدير الفني لبرشلونة، إنه يعتقد أن الفريق رد على منتقديه بالفوز الذي حققه على فياريال 3 / صفر بالدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكداً إن الفريق "كان عليه تقديم رد فعل" بعد تذبذب مستوياته في الفترة الماضية.
وبعد مرور أول نصف ساعة من المباراة، حسم برشلونة المواجهة بثلاثة أهداف خلال ثماني دقائق، حيث سجل روبرت ليفاندوفسكي ثنائية وأضاف أنسو فاتي الهدف الثالث.
ورفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر ريال مدريد الذي فاز في مباراة الكلاسيكو على برشلونة 3 / 1 يوم الأحد الماضي.
كذلك استعاد برشلونة عبر مباراة أمس مذاق الانتصارات بعد تعادله مع إنتر ميلان الإيطالي في دوري الأبطال وهزيمته أمام ريال مدريد.
وقبل مباراة أمس، حقق برشلونة انتصاراً وحيداً خلال المباريات الأربع السابقة، واعترف تشافي بأن فريقه كان بحاجة إلى الرد على منتقديه، وقد أبدى سعادته بأن الفريق حقق ذلك بشكل جيد، عبر الفوز على فياريال بثلاثية نظيفة.
وقال تشافي: "قدمنا مباراة رائعة... لم يكن الأمر سهلاً لأننا كنا مطالبين بالكثير بعد نتائج متواضعة".
وأضاف: "هناك الكثير من التوقعات بشأننا هذا الموسم. ولكننا أظهرنا وجهنا الحقيقي، واستعرضنا شخصيتنا. لدينا شعور جيد بشكل عام".

تشافي
برشلونة
فياريال
بايرن ميونيخ
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
الرياضي
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
اليوم 20:44
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
الرياضي
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
اليوم 20:41
جانب من مسرحية «البرواز» ضمن فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب
ثقافة
«البرواز».. تؤطر تحولات الهوية الشخصية عبر مُخيلة الفنان
اليوم 20:13
ليزا تحمل الوسادة الموسيقية
دنيا
بحث يكشف أثر الموسيقى على ألم وقلق المرضى
اليوم 19:54
مدنيون يغادرون مدينة خيرسون
عربي ودولي
روسيا توجه نداء عاجلا للمدنيين في خيرسون
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©