الشارقة ينفرد بقمة دوري السلة



علي معالي (الشارقة)



تخطى شباب الأهلي حاجز «المئة نقطة»، عندما تغلب على الوحدة 117-97، في مباراة جرت على صالة نادي الجزيرة، ضمن الجولة الثالثة لدوري السلة، وتفوق الفرسان في الأرباع الثلاثة الأولى «36-28 و26-18 و32-24»، فيما اكتفى «العنابي» بالأفضلية في الربع الرابع «27-23».

وفي «ديربي الإمارة الباسمة»، فاز الشارقة على البطائح 91-81، في مباراة قوية شهدت تفوق «الملك» في الربعين الثاني والرابع «28-13 23-18»، فيما رجحت كفة «الراقي» في الربعين الأول والثالث «26-23 24-17».

وانفرد الشارقة بقمة الترتيب وله 6 نقاط من 3 انتصارات، وتوقف رصيد البطائح عند 3 نقاط، بعد خسارته المباريات الثلاث، وهو نفس رصيد الوحدة أيضاً.

وفي الجولة الرابعة من الدور التمهيدي، يلعب يوم الأحد المقبل شباب الأهلي مع البطائح، والوحدة مع الظفرة، فيما يحل الشارقة ضيفاً على النصر يوم الاثنين المقبل.