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الرياضي

كأس فاطمة بنت مبارك تصل إلى «لون ستار»

كأس فاطمة بنت مبارك تصل إلى «لون ستار»
21 أكتوبر 2022 14:05

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يستضيف مضمار لون ستار بارك الأميركي عصر غد «السبت«، فعاليات كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك المخصص للخيول العربية الأصيلة، في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1300 متر، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
ويجمع السباق البالغ جائزته 8500 دولار، 8 خيول سبق لها وأن حققت جملة من الانتصارات على الأرضية الرملية التي تشتهر بها المضامير الأميركية، ويتصدر القائمة «جوب أي أي» لتيري تولي، بإشراف رهوندا تولي، وقيادة أليخاندرو لاندروس زونجا.
وينافس على اللقب «أي أي تيك اشانس» لنيكول واندرو روجيري، بإشراف نيكول روجيري، وقيادة فيكتور مانويل اوريتا جي أي، و«آر بي جراند سلام» لمزرعة روزبروك، بإشراف جيرنستو توريز، وقيادة خيمنيز فالديز، و«ابتاون رينج اوف فاير» لجون هيننجزجارد، بإشراف كارلوس باديلا، وقيادة الفريدو كونتربراس.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
أميركا
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سباقات الخيول
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