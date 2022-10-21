تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته

لندن (رويترز)

قال لاعب وسط أرسنال جرانيت تشاكا، إن خلافه مع جماهير النادي قبل ثلاث سنوات وضعه في موقف صعب، اقترب بسببه من الرحيل عن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخلال التعادل 2-2 مع كريستال بالاس في استاد الإمارات في أكتوبر 2019، استقبلت الجماهير قرار استبدال تشاكا بهتافات ساخرة وصيحات استهجان، ليضع اللاعب السويسري يده في أذنه أثناء سيره نحو غرفة الملابس.

وقال تشاكا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «كنت قريباً جداً جداً من مغادرة أرسنال، وعندما أقول قريباً جداً جداً كان الأمر كما لو كنتم تمتلكون الأشياء هنا وكنت بحاجة فقط لأخذها والمغادرة من الباب.

»في هذه اللحظة، لا ترى أي شخص بالقرب منك هذه أكبر مشكلة. أنت تجلس في مكان مظلم وتشعر بالوحدة«.

وجرد الدولي السويسري من شارة القيادة بعد الحادث وغاب عن الفريق لمدة شهر بقرار من المدرب حينها أوناي إيمري.

وقال تشاكا:»أتمنى ألا يكون أحد في الوضع الذي كنت فيه. إذا طُلب مني العودة والتفكير في الأمر، لا أريد ذلك لأنني لا أريد أن أعود وأشعر بنفس الألم الذي شعرت به. لكنني كنت قوياً للغاية بفضل مساندة العائلة والناس من حولنا ونحن الآن في موقف مختلف«.

وقال تشاكا إن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الحالي أقنعه بالبقاء. وأوضح:»لم أقابل ميكيل من قبل لكنني أخبرته من أول لقاء لنا أنني أريد المغادرة. لم يكن الأمر ضده سوى القصة التي حدثت هنا، لا يمكنني اللعب مرة أخرى بهذا القميص. إنه (ميكيل) صادق وصريح للغاية".