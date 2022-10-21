أزارينكا تضرب موعداً مع جوف في وادي الحجارة

لندن (رويترز)

فازت فيكتوريا أزارينكا على ماديسون كيز 6-4 و6-7 و6-1 في بطولة وادي الحجارة المفتوحة الليلة الماضية، لتنتهي آمال اللاعبة الأميركية في بلوغ البطولة الختامية لموسم تنس السيدات.

وضربت أزارينكا موعدا في دور الثمانية مع كوكو جوف التي تغلبت على الإيطالية مارتينا تريفيزان 6-صفر و6-3.

وستكون هذه أول مباراة بين أزارينكا «33 عاماً» الحائزة على لقبين كبيرين والأميركية التي تصغرها بخمسة عشر عاماً.

وبعد تجاوز أخطاء فادحة في المجموعة الثانية تغلبت أزارينكا على كيز في مباراة مثيرة استمرت ساعتين و14 دقيقة.

وضمنت جوف مقعدها في البطولة الختامية في اليوم السابق.

وتأهلت أرينا سابالينكا وداريا كاساتكينا أيضاً للبطولة الختامية الليلة الماضية، لتضمنا المقعدين السادس والسابع.

وستشارك كاساتكينا في البطولة الختامية لأول مرة بعد فوزها في سان هوزيه وجرانبي، بينما تأهلت سابالينكا للبطولة للمرة الثانية بعد بلوغها قبل النهائي في فلاشينج ميدوز.

وستنطلق البطولة الختامية لموسم تنس السيدات بمشاركة أفضل ثماني لاعبات على مستوى الفردي، وأفضل ثمانية فرق على مستوى الزوجي في الموسم في فورت وورث بولاية تكساس الأميركية يوم 31 أكتوبر الجاري.

وحافظت الأميركية جيسيكا بيجولا، المصنفة الثالثة، على مسيرتها المثيرة في 2022 بالفوز على بيانكا أندريسكو الفائزة السابقة بلقب أمريكا المفتوحة بنتيجة 6-4 و6-4، وستواجه مواطنتها سلون ستيفنز التي تغلبت على الفرنسية كارولين جارسيا 7-6 و7-5.

وبدت بيجولا، التي بلغت دور الثمانية في بطولات أستراليا المفتوحة ورولان جاروس وأميركا المفتوحة هذا العام، في ورطة لأن اللاعبة الكندية كسرت إرسالها في الشوط الثاني من المجموعة الأولى، لكنها سرعان ما استعادت مستواها وفازت بأكثر من 70% من نقاط إرسالها الأول طوال المباراة.

وتغلبت فيرونيكا كودرميتوفا على اللاتفية إيلينا أوستابنكو 6-4 و6-4 وستواجه في الدور المقبل المصنفة الرابعة اليونانية ماريا ساكاري التي حافظت على آمالها في التأهل للبطولة الختامية بالفوز على الأميركية دانييل كولينز 5-7 و6-3 و6-3. وستتأهل الفائزة في مواجهة كودرميتوفا وساكاري للبطولة الختامية بحصولها على المركز الثامن والأخير.

وقالت ساكاري للصحفيين بعد الفوز: «قدر لي مواجهة فيرونيكا والتنافس معها على المقعد الأخير في البطولة الختامية..

»أعتقد أن كل واحدة منا ستقاتل بكل قوة للتأهل".

وتغلبت التشيكية ماري بوزكوفا على البداية الكارثية لتهزم ليودميلا سامسونوفا صفر-6 و7-5 و6-3.

وستلتقي بوزكوفا مع آنا كالينسكايا التي فازت على كاساتكينا 6-3 و2-6 و6-3.