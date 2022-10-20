محمد بن هزام: اتحاد الكرة سخر كل إمكاناته لـ«نهائي أغلى البطولات»

معتز الشامي (دبي)

أكد محمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، أن المستوى المميز الذي ظهرت عليه فرق مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، زاد من قيمة البطولة فنياً، فضلاً عن كونها البطولة الأغلى على قلب كل إماراتي، لأنها تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة.

وشدد على أن توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، كانت بضرورة توفير كل ما يلزم، وتسخير كل الإمكانيات من أجل إقامة نهائي استثنائي للبطولة، كعادة الاتحاد منذ تولى المسؤولية، حيث كان الاهتمام كبيراً بالحدث في كل نهائي، والذي عادة ما يتحول لاحتفالية كبيرة في حب القائد، والوطن.

ولفت ابن هزام إلى أن النهائي المرتقب بعد ساعات ويجمع الوحدة مع الشارقة، شهد الكثير والكثير من التحديثات، سواء من حيث ارتفاع المستوى الفني لكلا الطرفين، ما يشير إلى أنها ستكون مباراة قوية للغاية، حيث يرغب كل طرف في تحقيق الفوز ونيل شرف التتويج بأغلى الألقاب، أو من حيث حجم الاهتمام الجماهيري الذي ظهر واضحاً في الحضور المكثف بجميع المباريات منذ دور الـ16.

وأشاد ابن هزام بجهود لجنة المسابقات برئاسة أحمد بن درويش، في تطوير المسابقة، خاصة في النسخة المقبلة التي ستشهد انطلاقها من دور الـ32، كما أشاد بنجاح تجربة إقامة الدور نصف النهائي للبطولة بنظام الذهاب والإياب في نسختها الأخيرة، ما أضاف بعداً أكثر إثارة وندية بين جميع الفرق.

وقال: «البطولة هي الأغلى على قلب كل إماراتي، والنهائي المرتقب بين الوحدة والشارقة، بالتأكيد سيكون قوياً ومثيراً، لقوة كلا الطرفين، وللقدرات الفنية الكبيرة التي يتمتعون بها من واقع الأداء المميز في الدوري منذ بدايته، سواء للشارقة الذي وصل للصدارة أو حتى للوحدة خلال الجولات الأخيرة».

وتابع: «نحن في اتحاد الكرة نعمل للترتيب لهذا النهائي منذ أشهر مضت، حيث لم نترك شيئاً للمصادفة، بل كانت هناك فرق عمل تعمل بشكل مكثف من أجل خروج الحدث في أبهى صورة وفق توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومجلس الإدارة، حيث تم تسخير كل الإمكانيات في خدمة البطولة، ولقاء النهائي المرتقب».

وأشاد ابن هزام بالاهتمام الجماهيري الكبير بالحضور، والذي يعكس أهمية اللقب لدى جماهير كلا الناديين كعادة جماهير الأندية التي تصل لتلك المرحلة، مشيراً إلى أن حلم التتويج يداعب جماهير الوحدة والشارقة، وهو ما يجعل اللقاء قمة حقيقية.

وفيما يتعلق بنقل البطولة لأول مرة في تاريخها عبر قنوات أميركا اللاتينية، قال: «بالفعل هذا النهائي سيحظى باهتمام غير مسبوق في تاريخ البطولة، حيث سيتم نقله مباشرة في دول أميركا اللاتينية، خاصة أن الفريقين يضمان لاعبين عدة من البرازيل وغيرها، وهو ما يجعل للنهائي بعداً مختلفاً، ويحقق انتشاراً كبيراً يتماشى مع استراتيجية الاتحاد بشكل عام في تطوير المسابقات والبطولات كافة».