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«ثلاثي الوحدة» في صفوف الشارقة بعد 1981 يوماً

«ثلاثي الوحدة» في صفوف الشارقة بعد 1981 يوماً
21 أكتوبر 2022 00:26

علي معالي (الشارقة)

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بعد انتظار 1981 يوماً، يخوض الثلاثي محمد عبدالباسط وسالم سلطان وخالد الظنحاني نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولكن هذه المرة في صفوف فريق الشارقة، وليس الوحدة، حيث كان اللقب الأخير لهذا الثلاثي مع «العنابي» في 2017، عندما خاضوا المباراة النهائية ضد فريق النصر، وحققوا يومها الفوز بثلاثية نظيفة.
تدور عجلة الأيام وينتقل «الثلاثي» إلى الشارقة، ويخوض مباراة مصيرية وحاسمة للتتويج باللقب اليوم ضد فريقهم السابق، على كأس البطولة الغالية، باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفي ذاك الموسم 2017 كان خالد باوزير لاعب وسط الشارقة الحالي، في قائمة «العنابي»، لكنه لم يشارك في المباراة النهائية، وكذلك انتقل عادل الحوسني وقتها على سبيل الإعارة لنادي الشارقة.
وكان محمد عبدالباسط قد شارك في نهائي الكأس بالعلامة الكاملة (90 دقيقة)، في حين لعب سالم سلطان في الدقيقة 80 بدلاً من شانج وو ريم، في حين لم يلعب خالد الظنحاني الذي جلس على دكة البدلاء.
ويقول محمد عبدالباسط: «نادي الوحدة وجماهيره لهم الفضل الكبير في ظهوري في الصورة داخل ملاعبنا الكروية، وسوف أواجه فريقي الذي حملت معه آخر كأس، وبالطبع هي حياة الاحتراف في مجال اللعبة، وعلى الجميع أن يتقبلها بشكل أو بآخر».
وتابع عبدالباسط: «المباراة يصعُب التكهن بنتيجتها، ولكن طموحي الكأس مع الملك، خاصة أنها غائبة منذ 19 عاماً، وسأكون أسعد اللاعبين إذا كنت مساهماً في أن يعود اللقب الملكي بعد غياب طويل، وهي مباراة بكل المقاييس كبيرة واللقاءات النهائية خاصة في الكأس، يصعب ترجيح كفة فريق على الآخر، لذلك فالفوز بنسبة 50% لكل فريق».

الوحدة
الوحدة والشارقة
الشارقة
نهائي كأس رئيس الدولة
نهائي الكأس
كأس رئيس الدولة
محمد عبدالباسط
سالم سلطان
خالد الظنحاني
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