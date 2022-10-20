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شرطة أبوظبي جاهزة لتأمين نهائي كأس رئيس الدولة

شرطة أبوظبي جاهزة لتأمين نهائي كأس رئيس الدولة
21 أكتوبر 2022 00:25

أبوظبي (الاتحاد)

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أكملت اللجنة الأمنية في شرطة أبوظبي المعنية بتأمين المباراة النهائية لمسابقة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على استاد هزاع بن زايد استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين، مؤكدةً جاهزية الفرق الأمنية والشرطية، المكلفة بتأمين فعاليات المباراة.
وحثت شرطة أبوظبي الجماهير على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول استاد هزاع بن زايد والالتزام بقائمة المواد الممنوعة. وأكدت التشجيع الحضاري وبروح رياضية والابتعاد عن التعصب داخل الملعب وخارجه وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى التقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور، واتباع إرشادات عناصر المرور، حرصاً على سلامتهم، وسهولة وصولهم إلى المباراة.
وتشارك في تأمين البطولة فرق من مديرية شرطة منطقة العين وإدارات من شرطة أبوظبي تتمثل في المرور والدوريات، والمهام الخاصة، والتفتيش الأمني k9، وطيران شرطة أبوظبي، والشرطة المجتمعية، والدوريات الخاصة، والعمليات، بالإضافة إلى عناصر «كلنا شرطة»، من أجل تأمين سلامة دخول الجماهير إلى الملاعب وتعزيز أمنهم وسلامتهم.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
نهائي كأس رئيس الدولة
كأس رئيس الدولة
نهائي الكأس
العين
استاد هزاع بن زايد
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