الجمعة 21 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

زوردو يستعد للقاء بيفول في «نزال أبوظبي»

زوردو يستعد للقاء بيفول في «نزال أبوظبي»
21 أكتوبر 2022 00:24

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"بيانات": تغطية شريحة المستثمرين المحترفين في اكتتاب الطرح العام الأولي
مو عامر وماز جبراني.. في «الاتحاد أرينا»

يواصل جلبيرتو راميريز المعروف باسم زوردو، المنافس على لقب بطولة الرابطة العالمية للملاكمة للوزن الخفيف الثقيل، استعداداته في المخيم التدريبي في لوس أنجلوس، لمواجهة منافسه ديمتري بيفول في النزال المرتقب على لقب البطولة في أبوظبي؛ مبدياً رغبته بلقاء معجبيه في الشرق الأوسط، مشجعاً إياهم على حضور النزال الحماسي في الاتحاد أرينا 5 نوفمبر.
وتشكل المباراة المرتقبة أول نزال على لقب بطولة عالمية في الإمارات، حيث تجمع بين راميريز الذي يحمل سجله 44 انتصاراً، رغم صعوده إلى فئة وزنية جديدة عام 2019، وبيفول حامل لقب بطولة الرابطة العالمية للملاكمة للوزن الخفيف الثقيل برصيد 19 انتصاراً.
ووجه راميريز رسالة إلى معجبيه من النادي الرياضي الخاص به في كاليفورنيا، بريكهاوس بوكسنج، وقال: «تحياتي لكم من مخيمي التدريبي في لوس أنجلوس، حيث أستعد لنزالي المرتقب في أبوظبي، وأعدكم بمباراة ملاكمة رائعة وحماسية، لذا لا تفوتوا فرصة مشاهدة النزال الاستثنائي». 
ومن جانبه، قال أوسكار دي لا هويا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة جولدن بوي بروموشنز: «رأينا أن زوردو هو الملاكم الأكثر جدارةً للمنافسة في البطولة، وركزنا على مشاركته في هذا النزال لثقتنا بقدرته على تحقيق اللقب، وندرك تماماً رغبة زوردو الشديدة بالانتصار على بيفول، ونشيد بتركيزه الكبير على تحقيق لقب البطولة، ونثق بقدرة زوردو على الاستفادة من ميزات شخصيته الهادئة والمستقرة والقوية التي تؤهله لمواجهة ملاكم قوي مثل بيفول».

أبوظبي
الإمارات
الملاكمة
آخر الأخبار
صورة موضوعية
دنيا
5 مهارات أساسية لتعزيز الثقة بالنفس
اليوم 13:11
700 دقيقة تهدد «الدون» بالحرمان من «المونديال»!
الرياضي
700 دقيقة تهدد «الدون» بالحرمان من «المونديال»!
اليوم 13:00
أف ب
دنيا
مخطوطة بخط اليد لسيناريو فيلم تُباع بأكثر من 290 ألف دولار
اليوم 12:48
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
الرياضي
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
اليوم 12:45
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
دنيا
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©