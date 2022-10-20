زوردو يستعد للقاء بيفول في «نزال أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل جلبيرتو راميريز المعروف باسم زوردو، المنافس على لقب بطولة الرابطة العالمية للملاكمة للوزن الخفيف الثقيل، استعداداته في المخيم التدريبي في لوس أنجلوس، لمواجهة منافسه ديمتري بيفول في النزال المرتقب على لقب البطولة في أبوظبي؛ مبدياً رغبته بلقاء معجبيه في الشرق الأوسط، مشجعاً إياهم على حضور النزال الحماسي في الاتحاد أرينا 5 نوفمبر.

وتشكل المباراة المرتقبة أول نزال على لقب بطولة عالمية في الإمارات، حيث تجمع بين راميريز الذي يحمل سجله 44 انتصاراً، رغم صعوده إلى فئة وزنية جديدة عام 2019، وبيفول حامل لقب بطولة الرابطة العالمية للملاكمة للوزن الخفيف الثقيل برصيد 19 انتصاراً.

ووجه راميريز رسالة إلى معجبيه من النادي الرياضي الخاص به في كاليفورنيا، بريكهاوس بوكسنج، وقال: «تحياتي لكم من مخيمي التدريبي في لوس أنجلوس، حيث أستعد لنزالي المرتقب في أبوظبي، وأعدكم بمباراة ملاكمة رائعة وحماسية، لذا لا تفوتوا فرصة مشاهدة النزال الاستثنائي».

ومن جانبه، قال أوسكار دي لا هويا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة جولدن بوي بروموشنز: «رأينا أن زوردو هو الملاكم الأكثر جدارةً للمنافسة في البطولة، وركزنا على مشاركته في هذا النزال لثقتنا بقدرته على تحقيق اللقب، وندرك تماماً رغبة زوردو الشديدة بالانتصار على بيفول، ونشيد بتركيزه الكبير على تحقيق لقب البطولة، ونثق بقدرة زوردو على الاستفادة من ميزات شخصيته الهادئة والمستقرة والقوية التي تؤهله لمواجهة ملاكم قوي مثل بيفول».