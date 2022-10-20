«قمة أبوظبي الآسيوية لهوكي الجليد» تنطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في أبوظبي اليوم اجتماعات الجمعية العمومية لاتحادي آسيا وأوقيانوسية لهوكي الجليد، والتي تستمر حتى يوم الأحد المقبل بمشاركة ممثلي 27 دولة، وتشهد الاجتماعات مناقشة أجندة الموسم الرياضي الجديد بما تتضمنه من بطولات ومعسكرات وفعاليات رياضية أخرى تتوافق مع متطلبات أجندة الاتحادين الآسيوي والدولي للعبة.

ويستعرض الاجتماع أهم التحديات التي تواجه اللعبة ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لها، ويشارك في الاجتماع عدد من الدول العربية الأعضاء بالاتحاد الآسيوي، ومنها سلطنة عُمان والكويت وقطر ولبنان.

ومن المقرر حضور كل من أيفاز عماروكوف، رئيس الاتحاد الآسيوي لهوكي الجليد، وهارلد سبرنجفيلد، مدير مكتب التطوير الآسيوي، ورؤساء الوفود المشاركة.

وقال هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية: «نرحب بجميع الضيوف في الإمارات، ونحن سعداء بأن تعقد هذه الاجتماعات المهمة في أبوظبي، والتي سوف تحدد خريطة لعبة هوكي الجليد في القارية الآسيوية خلال الفترة المقبلة».