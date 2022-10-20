«توب مدينا» تخطف كأس الوثبة في جاكرسرو

أبوظبي (الاتحاد)

خطفت الفرس غير المرشحة «توب مدينا» لإسطبلات سويدن، بإشراف المدربة شارلوت جوس، وقيادة أليون شافيز، سباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1200 متر، والذي أقيم بمضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

واجتمع للسباق، 8 من نخبة الخيول، ولم تكن «توب مدينا» من بين الخيول المرشحة للفوز، ولكن فارسها اليون شافيز، عرف كيف يتعامل مع مجريات السباق، ليخطف اللقب بفارق نصف طول عن المرشح الأول «دجيلانو» بقيادة كارلوس لوبيز، للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون.

وسجلت البطلة البالغة من العمر 8 سنوات، والمنحدرة من نسل «مرهب» زمناً وقدره 1:21:20 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «نو ريسك نو ريوارد» للمالكة والمدرية شارلوت جوس ويورجن بولبرو اجيرهولم، وقيادة مارتن رودريجوز.