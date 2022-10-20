«المدرب 42».. كوزمين أم خمينيز؟



سلطان آل علي (دبي)



على مدى 44 نسخة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، شهدت المسابقة أبطالا مختلفين على مستوى الأندية وحتى المدربين.

وحظي 41 مدرباً مختلفاً يمثلون 19 جنسية، بشرف تحقيق أغلى الكؤوس عبر التاريخ، وتمكّن 3 منهم فقط من تحقيقها مرتين؛ أولهم الاسكتلندي إريك سميث مع الشارقة، وفي مرتين متتاليتين عام 1979 و1980.

وسجل البرازيلي لابولا اسمه مع النصر في مرتين متتاليتين عامي 1985 و1986، وأخيراً حضر الروماني بيلاتشي مع العين في 1999، وشباب الأهلي في 2004.

وإذا تحدثنا عن الجنسيات، يتصدر القائمة المدربون البرازيليون بحصد اللقب 8 مرات، ويضع المدرب المواطن بصمته في المركز الثاني بـ4 ألقاب لـ4 مدربين مختلفين.

وبالنسبة للشارقة، حقق الكأس مع 7 مدربين مختلفين ومن جنسيات متنوعة، أولهم الاسكتلندي إريك سميث في 1979 و1980، ثم البرازيلي داجلما، والمصري يكن حسين في 1982 و1983، وبعد 8 سنوات تقريباً، حقق البولندي ديفيد بلاوت اللقب الخامس عام 1991، وعام 1995 مع البرازيلي كربوني، و1998 مع البلجيكي ديمتري، وأخيراً في 2003 مع المدرب المواطن جمعة ربيع.

في المقابل، حقق الوحدة اللقب مرتين، الأولى تحت قيادة الهولندي ديفيد رينوس عام 2000، والثانية بقيادة المكسيكي خافيير أجيري عام 2017.

وفيما يخص المدربين الحاليين لطرفي النهائي، ربما يصبح القيصر أولاريو كوزمين ثالث مدرب روماني ينتزع اللقب بعد بيلاتشي في 1999 و2004 ويوردانسكو عام 2001 مع العين.

أما المدربون الإسبان فلم يحققوا اللقب إلا مرة واحدة عن طريق كيكي فلوريس مع شباب الأهلي عام 2013، فهل يكون خمينيز صاحب اللقب الثاني لأبناء «الماتادور»؟