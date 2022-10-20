89 % نجاح «الملك» في نهائي الكأس!



سلطان آل علي



يعد الشارقة أكثر الأندية نجاحاً في حصد لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، عند بلوغ نهائي المسابقة، وشهد التاريخ وصوله إلى 9 نهائيات سابقة، وانتصاره في 8 منها، مقابل خسارة وحيدة فقط، لتبلغ نسبة نجاحه 89%، وهي الأعلى على الإطلاق، بين جميع الفرق التي وصلت للنهائي أكثر من مرة واحدة.

والجدير بالذكر أن الشارقة حقق 8 ألقاب، في أول 8 نهائيات، قبل أن يخسر النهائي الأخير له أمام العين عام 2006.

ويأتي شباب الأهلي في المرتبة الثانية بنسبة 83%، وهو الذي حقق 10 ألقاب من 12 نهائياً له في البطولة.

ويشترك شباب الأهلي مع الشارقة في أنه لم يخسر أول 8 نهائيات، حتى وصل إلى التاسع، وخسر من العين عام 2014، وكأن «الزعيم» جاء ليكسر السلاسل التاريخية.

وفي المركز الثالث، يأتي الجزيرة بنسبة 75%، حيث لم يخسر النهائي إلا مرة واحدة من أصل 4 مرات، فيما يحتل الوحدة، المراتب المتأخرة بسبب سجله «غير السعيد» في النهائيات، حيث حقق اللقب مرتين فقط، رغم وصوله إلى النهائي 7 مرات، بنسبة نجاح 29%، ولا يوجد إلا الشعب والوصل أقل منه، بنسبة 25% و20% على التوالي.

نسبة حصد اللقب

89 % الشارقة «8 من 9»

83 % شباب الأهلي «10 من 12»

75 % الجزيرة «3 من 4»

50 % العين «7 من 14»

50 % بني ياس «1 من 2»

36 % النصر «4 من 11»

36 % الشباب «4 من 11»

29 % الوحدة «2 من 7»

25 % الشعب «1 من 4»

20 % الوصل «2 من 10»