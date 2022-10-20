الوحدة.. «صاحب السعادة والحضور»



سلطان آل علي (دبي)

إذا كان لقب الوحدة هو «أصحاب السعادة»، فلابد أن نضيف له لقباً جديداً في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، هو أصحاب الحضور والاستمرارية، والسبب يعود إلى أنه لا يغيب عن النهائيات طويلاً.

ويعد الوحدة صاحب أقصر مدة غياب عن النهائي، حيث بلغت أطول مدة له بين نهائيين 7 سنوات فقط، وذلك بين العام 1989 و1996.

وتواجد الوحدة في نهائي النسخ 1989، 1996، 2000، 2003، 2005، 2011، 2017 والآن 2022، وتبقى الفترة الذهبية في بداية الألفية، بظهوره في 3 نهائيات من أصل 5 مرات، خلال الفترة بين 2000-2005.

في الجانب المقابل، يعد الشارقة صاحب ثالث أطول مدة غياب عن النهائيات، بواقع 16 سنة بين نسخة 2006 و2022 الحالية.

والجدير بالذكر أن أبناء «الإمارة الباسمة» وصلوا إلى 4 نهائيات من أصل 5 مرات، خلال الفترة بين 1979-1983، وحققوا الفوز فيها جميعها.

ولا يملك مدة غياب أطول من الشارقة، إلا النصر بـ18 عاماً بين 1997 و2015، و بني ياس الذي غاب 20 عاماً بين 1992 و2012.



أطول غياب بين نهائيين



بني ياس: 20 عاماً «1992-2012»

النصر: 18 عاماً «1997-2015»

الشارقة: 16 عاماً «2006-2022»

شباب الأهلي: 11 عاماً «1977-1988»

الشعب: 11 عاماً «1982-1993»

الوصل: 10 أعوام «2008-2018»

الشباب: 10 أعوام «1999-2009»

الجزيرة: 9 أعوام «2002-2011»

العين: 9 أعوام «1981-1990»

الوحدة: 7 أعوام «1989-1996»