الجمعة 21 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

استاد هزاع بن زايد.. «حلم الأبطال»

استاد هزاع بن زايد.. «حلم الأبطال»
20 أكتوبر 2022 18:30

 
رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في مشروع الحدائق المعلقة بمدينة كلباء
محمد بن زايد.. «نهر العطاء»


تتجه أنظار جماهير «الملك» و«أصحاب السعادة» صوب استاد هزاع بن زايد، والذي يمثل الحلم الكبير في التتويج بالكأس الغالية، والاحتفال بالفوز في ملعب البطولات، والذي شهد تتويج الكثير من الفرق والمنتخبات منذ افتتاحه عام 2014، باستضافة مباراة بين العين ومانشستر سيتي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي
وتستمتع الجماهير بالحضور في الاستاد الذي يعد تحفة معمارية وهندسية رائعة، ويتميز بأرقى وأحدث المواصفات التصميمية، التي جعلته من أكثر الملاعب تطوراً وتجهيزاً في المنطقة والعالم.
ويعد استاد هزاع بن زايد أول ملعب في العالم يصُمم خصيصاً بشكل، يتيح توفير الظل الكامل لجميع المشجعين طبقاً لتصميمه الإنشائي المتقدم، وباستخدام مظلة سقف متحركة لتغطية الملعب والمقاعد عند الحاجة، الأمر الذي تم باتباع مواصفات عدة فريدة وغير مسبوقة تم تطويرها تقنياً وهندسياً وفق أحدث التقنيات، لتعزيز انسيابية حركة الهواء، عبر تصميم سقفه لتغطية الملعب ومقاعد الجمهور في موسم الصيف الحار وأثناء مباريات الموسم الكروي والفعاليات الرياضية المخلفة المقامة على أرضه.
واستضاف الملعب خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الفعاليات المجتمعية والاحتفالات الوطنية، وعدة فرق عالمية وعربية لكرة القدم أمثال مانشستر سيتي الانجليزي، وهامبورج الألماني، وروما الإيطالي، وآينترلخت فرانكفورت الألماني، والأهلي والزمالك، والهلال والأهلي السعوديين، كما احتضنت أرضيته عدداً من المباريات الدولية ضمن تصفيات كأس آسيا ومونديال الأندية وعدداً من المباريات الودية لمنتخبات مثل اليابان، والإمارات، والسعودية، وكان أعلى حضور جماهيري في الاستاد خلال مباراة العين والهلال السعودي في سبتمبر 2014، التي سجلت حضوراً بلغ 24.204 متفرج.
ويستعد ملعب الأبطال لحدث آخر يوم 28 أكتوبر الجاري، باستضافة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، في قمة مصرية على أرض إماراتية.

كأس رئيس الدولة
استاد هزاع بن زايد
الوحدة
الشارقة
آخر الأخبار
700 دقيقة تهدد «الدون» بالحرمان من «المونديال»!
الرياضي
700 دقيقة تهدد «الدون» بالحرمان من «المونديال»!
اليوم 13:00
أف ب
دنيا
مخطوطة بخط اليد لسيناريو فيلم تُباع بأكثر من 290 ألف دولار
اليوم 12:48
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
الرياضي
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
اليوم 12:45
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
دنيا
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
اليوم 12:44
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
العراق: الاتفاق على ترك اختيار المرشحين للمناصب الوزارية لرئيس الحكومة
اليوم 12:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©