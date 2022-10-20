استاد هزاع بن زايد.. «حلم الأبطال»



رضا سليم (دبي)



تتجه أنظار جماهير «الملك» و«أصحاب السعادة» صوب استاد هزاع بن زايد، والذي يمثل الحلم الكبير في التتويج بالكأس الغالية، والاحتفال بالفوز في ملعب البطولات، والذي شهد تتويج الكثير من الفرق والمنتخبات منذ افتتاحه عام 2014، باستضافة مباراة بين العين ومانشستر سيتي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي

وتستمتع الجماهير بالحضور في الاستاد الذي يعد تحفة معمارية وهندسية رائعة، ويتميز بأرقى وأحدث المواصفات التصميمية، التي جعلته من أكثر الملاعب تطوراً وتجهيزاً في المنطقة والعالم.

ويعد استاد هزاع بن زايد أول ملعب في العالم يصُمم خصيصاً بشكل، يتيح توفير الظل الكامل لجميع المشجعين طبقاً لتصميمه الإنشائي المتقدم، وباستخدام مظلة سقف متحركة لتغطية الملعب والمقاعد عند الحاجة، الأمر الذي تم باتباع مواصفات عدة فريدة وغير مسبوقة تم تطويرها تقنياً وهندسياً وفق أحدث التقنيات، لتعزيز انسيابية حركة الهواء، عبر تصميم سقفه لتغطية الملعب ومقاعد الجمهور في موسم الصيف الحار وأثناء مباريات الموسم الكروي والفعاليات الرياضية المخلفة المقامة على أرضه.

واستضاف الملعب خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الفعاليات المجتمعية والاحتفالات الوطنية، وعدة فرق عالمية وعربية لكرة القدم أمثال مانشستر سيتي الانجليزي، وهامبورج الألماني، وروما الإيطالي، وآينترلخت فرانكفورت الألماني، والأهلي والزمالك، والهلال والأهلي السعوديين، كما احتضنت أرضيته عدداً من المباريات الدولية ضمن تصفيات كأس آسيا ومونديال الأندية وعدداً من المباريات الودية لمنتخبات مثل اليابان، والإمارات، والسعودية، وكان أعلى حضور جماهيري في الاستاد خلال مباراة العين والهلال السعودي في سبتمبر 2014، التي سجلت حضوراً بلغ 24.204 متفرج.

ويستعد ملعب الأبطال لحدث آخر يوم 28 أكتوبر الجاري، باستضافة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، في قمة مصرية على أرض إماراتية.