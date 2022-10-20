راشد بن حميد: نهائي الكأس «يوم استثنائي» لكرة الإمارات

دبي (الاتحاد)

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة: إن نهائي الكأس مناسبة رياضية وطنية مجتمعية غالية على الجميع، مؤكداً أن النهائي ليس مباراة كرة قدم فحسب، بل حدث يحمل هوية الإمارات التراثية والثقافية والانسانية ورسائل السلام والمحبة والتعايش والتسامح.

وتقدم رئيس اتحاد الكرة بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على اهتمام سموه بالرياضة والرياضيين، مثمناً دعم القيادة الرشيدة للرياضة بكل تخصصاتها، ومنها لعبة كرة القدم.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي: نهائي كأس رئيس الدولة، الذي يجمع فريقي الوحدة والشارقة في استاد هزاع بن زايد، سيكون مميزاً ومثيراً من كل الجوانب، حيث سيحظى بتغطية إعلامية محلية واسعة، وأخرى عابرة للحدود، وسيصل بريقه إلى بلدان أميركا الجنوبية، مشيداً بالتحضيرات التي تجريها فرق العمل من أجل توفير سبل الراحة للمشجعين، الذين سيكون لهم الدور الرئيسي في تحويل النهائي إلى يوم استثنائي في تاريخ الكرة الإماراتية.

وأشاد رئيس الاتحاد بجميع المبادرات الإعلامية والتسويقية وبجهود الشركاء وتعاونهم، حيث ُيشّكل هذا التعاون القاعدة الأساسية لإنجاح النهائي الأغلى، مقدماً الشكر للشركاء على مساهماتهم ومبادراتهم المستمرة.

وتمنى رئيس الاتحاد التوفيق لفريقي الشارقة والوحدة وطاقم التحكيم، مثمناً تعاون إدارة نادي العين وعملها الدؤوب في تهيئة استاد هزاع بن زايد لهذا الحدث الكروي السنوي الذي ينتظره عشاق الكرة، مشيداً بكل الأطراف والمؤسسات التي تضع جهودها لخدمة إنجاح نهائي أغلى البطولات.