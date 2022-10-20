الجواد المتألق «بعيد» يعتزل السباقات

محمد حسن (دبي)

أعلنت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، عن اعتزال الجواد النجم «بعيد» وتحويله للإنتاج بإسطبلات شادويل للموسم المقبل للسباقات.

ونقلت شادويل للسباقات في تغريدة على «تويتر» عن الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، قولها: «بالنيابة عن عائلتي يسعدني أن أؤكد اعتزال بعيد الآن».

وكان الجواد «بعيد» قد خسر بشكل مفاجئ في آخر مشاركاته الأسبوع الماضي بمضمار «أسكوت» العريق في سباق الشامبيون ستيكس «يوم الأبطال» البريطاني، وهي الخسارة الأولى في مسيرته بعد 10 انتصارات متضمنة 6 سباقات من الفئة الأولى.

ويتصدر «بعيد» حالياً تصنيفات لونجين العالمية، لأفضل خيل لعام 2022 بتصنيف بلغ 135 رطلاً، وتمت مقارنته بالأسطورة «فرانكل»، صاحب أعلى تصنيف حصل عليه جواد في تاريخ السباقات.