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إطلاق أول منصة لوظائف المهن الرياضية

إطلاق أول منصة لوظائف المهن الرياضية
20 أكتوبر 2022 17:30

 
دبي (الاتحاد)

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أطلقت أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا»، منصة للتوظيف في المهن الرياضية من مقرها في دبي، وتعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتمثل جسراً يربط ما بين حملة المؤهلات التخصصية في المجال الرياضي، وبين المؤسسات والهيئات والشركات التي تطلب هذه الوظائف.
وتعد منصة «sporpass»، واحدة من مبادرات أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا»، كونها أكاديمية متخصصة في بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة، وتقديم العديد من أنشطة التدريب والتوعية الصحية والأبحاث والاستشارات في المجال الرياضي، وبيت خبرة عربي يقدم استشارات عديدة في المجال الرياضي، كما لديها مجلة علمية محكمة دولياً.
ويأتي الهدف من إنشاء هذه المنصة المتفردة، لمساعدة المؤسسات والهيئات والشركات التي تطلب وظائف متخصصة في المجال الرياضي، وعلى الجانب الآخر حصر أصحاب هذه المؤهلات، من أجل عمل مواءمة ما بين الوظائف المطلوبة ومؤهلاتها وشروطها، وما بين الباحثين عن الوظائف، لاختصار الوقت والجهد على الطرفين في تأمين شغر هذه الوظائف وفق أسلوب علمي يقوم على فرز وتصنيف الطلبات، وتوفيرها لأصحاب العمل.
وتمكن المنصة الباحثين عن العمل، في إيجاد الفرص التي تلائم احتياجاتهم، من خلال مساعدتهم على تسويق خبراتهم، وبناء نظام إلكتروني لمنح كل شخص على عدد من النقاط التي تساعده في بناء سيرته الذاتية بطريقة احترافية، ونشر وتحميل السيرة الذاتية، من خلال المنصة لتكون متاحة أمام الجميع، وباللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب المساعدة في التواصل معه الأشخاص المماثلين للتخصص.
وتعد المبادرة تأتي استكمالاً للمبادرات التي أطلقتها أكاديمية «دراسا» لبحث وتطوير أنشطة الرياضة، والتي تولي الأبحاث والدراسات في المجال الرياضي أهمية كبيرة، وتخصص مؤتمراً سنوياً لمناقشة أهم القضايا التي تهم الرياضة، والعمل على مواجهة التحديات التي تقف في وجه تطورها، للخروج بحلول واقعية لتحسين بيئة العمل، وتطوير قدرات العاملين في المجال الرياضي بأفضل المقاييس العالمية.
ودعت «دراسا» جميع الجامعات والمدارس والأندية والهيئات والمؤسسات الرياضية، وجميع المؤهلين في المهن الرياضية للتسجيل على المنصة، واستثمار هذه الفرصة المميزة، والتي تضمن للطرفين أفضل اختيار يحقق أهدافهما بشكل مشترك.

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