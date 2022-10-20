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الرياضي

66 % من الفرنسيين يملكون انطباعاً جيداً عن «الديوك»

66 % من الفرنسيين يملكون انطباعاً جيداً عن «الديوك»
20 أكتوبر 2022 17:00

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


انتهزت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت» فرصة اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 20 نوفمبر المقبل، وأجرت استطلاعاً حصرياً للرأي بالتعاون مع مؤسسة «هاريس إنتراكتيف» لمعرفة انطباعات الفرنسيين عن منتخب بلادهم.
وأظهر الاستطلاع أن الجزء الأكبر من الجماهير الفرنسية «ما يقرب من ثلثي الذين استطلعت أراؤهم» لديهم انطباع جيد عن منتخب بلادهم الذي يقوده ديدييه ديشامب المدير الفني، والذي يضم نجوماً يثقون فيهم وفي إمكانياتهم الفنية والذهنية والبدنية.
وجاء في الاستطلاع أن 66% من الفرنسيين لديهم صورة طيبة عن منتخب «الديوك»، وهي نسبة أعلى كثيراً من تلك التي أظهرها استطلاع مشابه أجري قبل انطلاق مونديال روسيا 2018، حيث كانت النسبة وقتها 57% فقط. 

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والسر في ارتفاع النسبة عن ذي قبل، إن منتخب فرنسا هو بطل العالم المتوج حالياً، ومن الطبيعي أن يكون ضمن المرشحين للفوز بالبطولة، أو على الأقل الوصول إلى أبعد مدى فيها، وأيضاً لوجود مجموعة من اللاعبين الممتازين الذين يحظون بثقة الجماهير، مثل كيليان مبابى وأنطوان جريزمان وكريم بنزيمة وآخرين، ولهذا فإن الإقبال على مشاهدة مبارياتهم سيكون كبيراً.
وتطرق الاستطلاع إلى معرفة نسبة الجماهير التي ستشاهد مباريات هذه البطولة التي ستقام في قطر، وكانت النسبة 93% بين ن هواة كرة القدم الحقيقيين الذين ينوون متابعة مباريات البطولة، إلى جانب 60% من الجماهير العادية التي تشجع كرة القدم أو لا تشجعها.
أما مستمعو ومشاهدو شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت»، فقد أفاد الاستطلاع أن 95% منهم جاهزين لمشاهدة مباريات البطولة.

كأس العالم 2022
مونديال 2022
فرنسا
ديديه ديشامب
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