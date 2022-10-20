«الكلاسيكو» يطلق الشغف في الدول العربية



دبي (الاتحاد)



عاد «كلاسيكو الأرض» بين ريال مدريد وبرشلونة بأناقة، حيث نقل الإثارة والشغف بـ «الليجا» إلى عشاق كرة القدم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديداً، بعدما استمتع المئات من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة بالدراما في مجموعة من مواقع المشاهدة العامة، وحفلات المشاهدة، والفعاليات الترويجية التي نظمتها «الليجا» في أكثر من 6 دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك 13 فعالية مع شركاء محليين في بعض هذه البلدان.

حضر أكثر من 2000 مشجع في الموقع أحداث يوم المباراة على مستوى المنطقة، وشاركوا في أنشطة مثل لقاء أساطير كرة القدم والترحيب بهم، حفلات المشاهدة، مسابقات وسائل التواصل الاجتماعي، في الإمارات، والأردن، وقطر، وتركيا، ومصر والمغرب.

في الأردن، حظي مشجعو «الليجا» بفرصة مشاهدة المباراة بصحبة أسطورة ريال مدريد وبرشلونة لويس فيجو في حدث نظمته إنجوت بروكرز، الشريك الإقليمي الجديد لليجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكن 300 مشجع من التقاط صور مع نجم كرة القم في حفل أقيم في العاصمة الأردنية عمّان.

في مصر، أقيم حدث ضخم بالشراكة مع أورا ديفلوبرز مصر، بحضور أكثر من 700 شخص، بما في ذلك حضور كبار مؤثري كرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي الذين قدموا عروضاً مباشرة رائعة في «الفري ستايل» أمام حشد مذهل من مشجعي كرة القدم المصرية.

في قطر، أقيم حدث ضخم جذب أكثر من 300 من مشجعي كرة القدم والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل محمد عدنان، بالتعاون مع الشريك المحلي، جزيرة اللؤلؤة، قطر، وتم إعداد شاشة ضخمة للجمهور في مسرح الدانة للاستمتاع بأهم مباراة كرة قدم على هذا الكوكب.

في المغرب، تم تنظيم ثلاث حفلات مشاهدة بحضور أكثر من 400 شخص، مع إقامة العديد من الأنشطة الترويجية وألعاب التسلية التي أبقت المشجعين مستمتعين.

بالإضافة إلى ذلك، تم عرض «الكلاسيكو» في 28 دار سينما في فوكس سينما الموجودة في الإمارات، قطر، وعُمان، البحرين والكويت.

يتماشى عدد هذه الأنشطة وأهميتها مع استراتيجية «الليجا» عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أعلنت «الليجا» مؤخراً عن تفاوضها بشأن مشروع مشترك مع شركة الترانسميديا جالاكسي ريسر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.

ويساعد هذا المشروع «الليجا» على التواصل مع الجماهير الأصغر سناً بشكل هادف، من خلال إنشاء المحتوى والتركيز المتقاطع على الألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى المنتجات الاستهلاكية الجديدة - من الملابس إلى المقتنيات - ومجموعة واسعة من النشاطات التي تبشر بطريقة جديدة في التفكير لعالم كرة القدم والرياضة.