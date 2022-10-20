كايو: القتال إلى النهاية



العين (الاتحاد)



قال البرازيلي كايو لاعب الشارقة إن فريقه سوف يقدم كل ما لديه من أجل الفوز بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال: التواجد في المباراة النهائية أمر جيد للغاية، لكن الشيء الأجمل، هو حصد اللقب، مشدداً على أن الفريق استعد، ويقاتل الجميع من أجل اللقب.

وبشأن طرده في مباراة الوصل بالدوري، قال: نسيت تماماً ما حدث في مواجهة الدوري، وتركزي حالياً أنا وزملائي على لقاء النهائي ولا شيء غيره.

وشدد كايو على أن المباراة ستكون صعبة، كونها أمام منافس قوي بحجم الوحدة، لذلك الأمر يتطلب تركيزاً عالياً للغاية.