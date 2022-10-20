كوزمين: مباراة المتعة



مصطفى الديب (العين)



يرى الروماني كوزمين مدرب الشارقة، أن لقاء نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الوحدة مباراة للمتعة، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: من وجهة نظري أرى أن مثل هذه المباريات وجُدت للمتعة، سواء للاعبين أو الجماهير، مشيراً إلى أنه طالب اللاعبين بضرورة تقديم كرة جميلة وممتعة، مشدداً على أن بعض التفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق في اللقاء المرتقب.

وأضاف: أنا سعيد بالتواجد في النهائي، ومن وجهة نظري مجرد المشاركة في اللقاء هو مكسب لأي طرف، متوقعاً أن يقدم الفريقان كرة جميلة وممتعة، مؤكداً أن الشارقة والوحدة يلعبان كرة قدم حقيقية، لذلك من المتوقع أن تكون المباراة متميزة فنياً.

وفيما يخص استعدادات «الملك»، قال: حاولنا عمل استشفاء للاعبين بعد لقاء الوصل، خاصة أن الفاصل الزمني قصير للغاية، ولا يتخطى ثلاثة أيام، ولكن علينا التأقلم مع الواقع، وشدد على أن فريقه يعاني من بعض المشاكل والمواقف غير المفهومة مثل إصابة ألكاسير بـ «مغص» وكذلك إصابة سالم راشد، وهناك أيضاً بيانيتش الذي يعاني من الإصابة.

وأعلن مدرب الشارقة أن إمكانية مشاركة بيانيتش في اللقاء كبيرة للغاية، فيما أكد أنه لا يعرف حتى الآن موقف السنغالي ماكيتي ديوب الوافد الجديد للفريق.

وفيما يخص أسباب اختياره ديوب، قال: اللاعب جيد ولديه قدرات هجومية جيدة وفي الوقت نفسه لدينا بعض المشاكل مثل إصابة الكاسير وكذلك طرد كايو وإصابة سالم صالح لذلك وجدنا أن استقدام لاعب مثل ديوب لخدمة الفريق في هذه المرحلة المهمة أمر جيد للغاية.