خمينيز: الوحدة جاهز لنهائي الكأس



مصطفى الديب (العين)



شدد الإسباني خمينيز مدرب الوحدة، على أن فريقه جاهز جيداً لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الشارقة غداً «الجمعة»، وأن اللاعبين استعدوا بدرجة قوية للغاية، مشيراً إلى أن لقاء نهائي الكأس يختلف تماماً عن «الديربي» أمام العين الذي انتهى لمصلحة «العنابي».

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: إن مواجهة فريق واحد مرتين في بطولتين مختلفتين أمر صعب، فما بالنا بمواجهة فريقين صعبين للغاية، مشيراً إلى أن الشارقة قوي ويملك قدرات هائلة على مختلف الصعد.

وفيما يخص احتمالية غياب بيانيتش لاعب «الملك»، أكد مدرب الوحدة أن الشارقة ليس بيانيتش فقط، و«العنابي» يواجه فريقاً مكوناً من 11 لاعباً لذلك، سواء تواجد بيانيتش، أم لم يشارك، ونعمل حساب ذلك لأنه جزءاً من الفريق المنافس.

وأشار خمينيز إلى أن فريقه لا يعاني من أي غيابات، إلا أنه يفضل دائماً الانتظار حتى الساعات الأخيرة، للتعرف على كل كبيرة وصغيرة، خاصة في حالة حدوث أي مفاجآت.

وتمنى مدرب الوحدة أن يكون التوفيق حليف فريقه، مشيراً إلى أن «العنابي» يتطور بشكل كبير، ومن المؤكد أن الفوز بالكأس هو أمل كل مدرب وأي لاعب.