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الرياضي

16 فريقاً في بطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة

16 فريقاً في بطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة
20 أكتوبر 2022 17:00

الشارقة (الاتحاد)
تم سحب قرعة بطولة الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، ويشارك فيها 16 فريقاً تمثل الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، وتنطلق 26 أكتوبر المقبل على ملاعب نادي الثقة للمعاقين.
أسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى فرق دائرة التخطيط والمساحة ودائرة الشؤون الإسلامية والقيادة العامة لشرطة الشارقة ومجلس الشارقة للتعليم، بينما تضم المجموعة الثانية فرق دائرة الخدمات الاجتماعية وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وبلدية مدينة الحمرية وبلدية مدينة كلباء، والمجموعة الثالثة فرق هيئة الطرق والمواصلات وهيئة مطار الشارقة الدولي وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية ونادي الثقة للمعاقين، وتضم المجموعة الرابعة فرق الإدارة العامة للحرس الأميري وجمعية الشارقة التعاونية ودائرة الموارد البشرية وهيئة الشارقة للاستثمار «شروق».

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