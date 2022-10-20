مذكرة تفاهم بين «زايد العليا» و«أبوظبي للشطرنج»



أبوظبي (الاتحاد)



أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم، مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بشأن التعاون المشترك بين الجانبين لإدخال رياضة الشطرنج إلى المؤسسة وجميع المراكز التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي.

وقع على مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله عبدالعالي عبدالله الحميدان، بصفته الأمين العام للمؤسسة، وعن نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، حسين عبدالله الخوري، بصفته رئيس مجلس إدارة النادي، وجرت مراسم التوقيع بمقر المؤسسة بحضور عدد من قيادات المؤسسة والنادي،

وبموجب مذكرة التفاهم يقوم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بإدخال رياضة الشطرنج إلى مؤسسة زايد العليا وتوفير المواد التدريبية والمواد التعريفية باللعبة وكتيبات تعليمها وقوانينها، وتنظيم دورات لتدريب المشرفين عليها في المؤسسة، ويتحمل نفقات شراء أدوات اللعبة من ساعات وشطرنجات، بما يكفي أعداد المترددين والمنتسبين من أصحاب الهمم، وتحمل نفقات طباعة الكتيبات فيما لا يزيد على دخله من عوائد التسويق، بينما تتولى المؤسسة ترشيح الطلبة المشاركين في البطولة، وتوفير مقر في مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل لعمل التدريبات اللازمة.

ورحب عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتوقع على مذكرة التفاهم مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، موجهاً التحية للمسؤولين بالنادي على تلك المبادرة بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع المؤسسة، وأشاد بجهود نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في نشر اللعبة بين كل فئات المجتمع واهتمامهم بنشرها بين أصحاب الهمم، وقال: مؤسسة زايد العليا على استعداد تام لنشر اللعبة بين منتسبيها أصحاب الهمم، والعمل على زيادة عدد ممارسي رياضة الشطرنج من تلك الفئات.

وأضاف: إن رياضة الشطرنج رياضة ذهنية تنمي القدرات العقلية وملكات الإبداع والتميز ولها دور رائد في مجالات التأهيل والتدريب على الصبر والتخطيط والتحليل المنطقي ومواجهة الصعوبات وتطويرات القدرات القيادية واتخاذ القرارات بأسلوب علمي ممنهج، ويمكن لعدد من فئات أصحاب الهمم منهم الصم أو ذوو الإعاقة الحركية والمكفوفين ممارسة تلك اللعبة، لذا تلاقت إرادة الطرفين على إتمام مذكرة التفاهم والشراكة لإدخال رياضة الشطرنج في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

من ناحيته، قال حسين عبد الله الخوري: نفخر بتوقيع هذه المذكرة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حيث تشكل الشطرنج رياضة مميزة توسع مدارك ومعارف ممارسيها مثل التفكير الاستراتيجي وسرعة البديهة والدقة المنطقية، والتي تشكل جميعها مهارات ضرورية للإنسان بشكل وخاصة النشء.

وأضاف: يسرنا العمل مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الرائدة بهذا المستوى لتمكين قدرات منتسبيها من خلال مزايا هذه اللعبة، ونتطلع للقائهم والمساهمة في تحسين مستوياتهم وقدراتهم في هذه اللعبة خلال الأشهر القادمة.

وأكد الخوري أن الاتفاقية تهدف إلى نشر رياضة الشطرنج على كافة الأصعدة وتوجيه فوائدها الذهنية والفكرية لتصب في خدمة الشباب من الجنسين على العموم، موضحاً أن الإمارات تعيش نهضة كبيرة في اللعبة التي أخذت في الانتشار، وأصبحت تحقق إنجازات متميزة على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي.

وأوضح أن رياضة الشطرنج تنتشر وتتوسع بشكل كبير في الدولة بفضل الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية لا يدخر جهداً في الارتقاء بها من خلال التعاون مع الجهات الاعتبارية من مؤسسات وجمعيات ذات نفع عام، وأكرر شكري وتقديري لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على هذه المبادرة المتميزة والتي تصب في النهاية بمصلحة الطرفين.