أبوظبي تستقطب 45 اتحاداً دولياً في نهائيات بطولة العالم للترايثلون



أبوظبي (الاتحاد)



تستقطب أبوظبي 45 اتحاداً دولياً في سباقات الفئات العمرية، ضمن نهائيات بطولة العالم للترايثلون التي تقام الشهر المقبل في أبوظبي، برعاية ضمان، فيما تشارك كل من بريطانيا العظمى وأميركا بأكبر عدد من الرياضيين في البطولة.

تقام الفعالية العالمية المرموقة في جزيرة ياس من 23 إلى 26 نوفمبر، وهي أول نهائيات لبطولة العالم للترايثلون تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وينضم منتخب الإمارات إلى الفرق المشاركة من جميع أنحاء العالم، لينافس في عدد من فئات البطولة المختلفة.

وتشارك بريطانيا بأكبر عدد من الرياضيين في منتخبها الذي يضم 351 رياضياً ورياضية، تتبعها أميركا بمنتخب قوامه 294 مشاركاً، بينما تأتي كندا في المرتبة الثالثة بمنتخب يتكون من 115 رياضياً ورياضية.

كما تشهد الفعالية الدولية التي تمتد أربعة أيام مشاركة عدد من الرياضيين الناشئين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتطلع المنتخب الإماراتي للفوز بالألقاب بينما تشارك كل من مصر والكويت بأكبر عدد من الرياضيين منذ إقامة البطولة في شيكاغو عام 2015.

ويشهد الحدث حضور ومشاركة الآلاف من اللاعبين الذين يتنافسون ضمن خمس فئات هي سباق النخبة للرجال والسيدات، وسباق النخبة تحت 23 سنة للرجال والسيدات، وسباق النخبة بارا للرجال والسيدات، وسباق الفئة العمرية للرجال والسيدات «سباق سوبر سبرينت ضد الساعة، سباق المسافات القياسية، والدراجات المائية»، بالإضافة إلى السباقات المجتمعية والشبابية.

ويُمكن لمختلف أفراد المجتمع المشاركة في النهائيات والتسجيل في سباق سوبر سبرينت»السباحة 400 متر، والدراجات الهوائية مسافة 10 كيلومترات والعدو مسافة 2.3 كيلومتر»، وسباق السبرينت «السباحة 750 متراً والدراجات الهوائية مسافة 20 كيلومتراً والعدو مسافة 5 كيلومترات»، بينما يتألف السباق القياسي من السباحة مسافة 1.5 كيلومتر وقطع مسافة 40 كيلومتراً بالدراجات الهوائية والعدو مسافة 10 كيلومتر. ويمكن أن ينجز شخص واحد تلك السباقات أو من خلال فريق مكون من شخصين أو ثلاثة بالتتابع، أما سباقات الصغار فتتيح فئات المنافسة للأطفال من عمر 9 سنوات فما فوق.

ورحب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالمشاركين في بطولة العالم، وقال: يسرنا استقبال نخبة من أفضل الرياضيين الواعدين في سباقات الفئات العمرية للمنافسة في نهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022 التي ستكون دون شكّ فعالية حافلة بالحماس والتشويق تجمع بين الرياضة والترفيه.

وأضاف: تعدّ مشاركة 45 اتحاداً دولياً بما فيها الإمارات، دليلاً واضحاً على مدى أهمية الفعالية ومكانتها الرياضية البارزة، والتي ستقدم للجماهير من عشاق الرياضة حدثاً ملهماً وحافلاً بالمنافسات المثيرة في سباقات النخبة والبارا والفئات العمرية بين المشاركين الذين يتطلع كل منهم لحصد لقب بطل العالم.

وقال العواني: تمثل النهائيات فرصة رائعة تتيح لمجتمعاتنا التفاعل مع هذه الرياضة والاستمتاع ببرنامج حافل بالسباقات المتنوعة التي تناسب جميع القدرات والكبار والصغار على حد سواء.

من جانبها، قالت ماريسول كاسادو، رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون وعضو اللجنة الأولمبية الدولية: لطالما جسّدت نهائيات بطولة العالم للترايثلون تجربة حماسية فريدة من نوعها، وكلي ثقة بأنها ستشكل فرصة استثنائية هذا العام لجميع الرياضيين المتوجهين إلى أبوظبي خلال نوفمبر المقبل، للمشاركة في واحدة من أكبر البطولات الرياضية عالمياً، وتوقفت سباقات الفئة العمرية خلال العاميين الماضيين نظراً للتداعيات التي فرضتها الجائحة العالمية، ولكن من الرائع أن تعود من جديد لتتيح الفرصة للرياضيين الدوليين من جميع أنحاء العالم للمشاركة وإظهار أفضل أداء لهم على الإطلاق.

يذكر أن البطولة من تنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون، ما يعزز من مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة عالمية مرموقة للأحداث الرياضية الكبرى، إذ تقع أبوظبي على بعد 8 ساعات أو أقل بالطائرة من ثلثيّ سكان العالم، ما يجعلها خياراً مثالياً لاستضافة الرياضيين والإعلاميين والاتحادات الرياضية والمشجعين من جميع أنحاء العالم.