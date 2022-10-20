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«الأولمبية الوطنية» تشارك في عمومية «الأنوك»

«الأولمبية الوطنية» تشارك في عمومية «الأنوك»
20 أكتوبر 2022 13:30

دبي (الاتحاد)
شاركت الإمارات في اجتماع الجمعية العمومية رقم 26 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «الأنوك»، الذي أقيم في سيؤول عاصمة كوريا الجنوبية من 19إلى 20 أكتوبر الجاري.
ومثّل الدولة في الاجتماع وفد من اللجنة الأولمبية الوطنية ترأسته المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة يرافقها محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.
وشهد الاجتماع انتخاب كل من الدكتور روبن ميتشل رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، بعد ترشحه لهذا المنصب دون منافس، والشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، نائباً لرئيس الاتحاد وذلك للفترة (2022 - 2026).
وناقش الاجتماع العديد من التقارير المقدمة من اللجان المنظمة للدورات الأولمبية المقبلة، وعلى رأسها أولمبياد باريس 2024، ودورة ألعاب الشباب الشتوية 2024، ودورة الألعاب الشتوية 2026 المقرر إقامتها في إيطاليا، وأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وأولمبياد بريزبن 2032، ودورة الألعاب العالمية الشاطئية للأنوك في بالي بإندونيسيا العام المقبل 2023، والتوصيات المتعلقة بأنشطة اللجان الأولمبية الوطنية ومشاركتها في الدورات التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية الدولية.
كما تزامن مع اجتماع الجمعية العمومية التي أقيمت بسيؤول توقيع اتفاقية تفاهم بين المجلس الأولمبي الآسيوي ومقاطعة جيونغسون بمنطقة غوانغوون لإنشاء الأكاديمية الأولمبية الآسيوية في كوريا الجنوبية. حيث تهتم الأكاديمية الأولمبية الآسيوية بتنمية التعليم في آسيا بالتنسيق مع لجنة التعليم في المجلس الأولمبي الآسيوي والأكاديمية الأولمبية الدولية.

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