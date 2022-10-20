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الإمارات يكرم أبطال القوى

الإمارات يكرم أبطال القوى
20 أكتوبر 2022 13:30

 
رأس الخيمة (الاتحاد)

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كرمت إدارة نادي الإمارات أصحاب الإنجازات في ألعاب القوى الذين حققوا الألقاب والبطولات الموسم الماضي، وهذا العام إلى الآن في جو مفعم بالبهجة والسرور، حيث حقق فريق ألعاب القوى بالنادي المراكز الأولى و7 ميداليات متنوعة في بطولة الدولة الفرقية لاختراق الضاحية، التي أقيمت مؤخراً على مستوى الأشبال والناشئات والشابات.
وقال يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس الإدارة، إن الرؤية التي يستند إليها مجلس الإدارة تتمحور في الاهتمام بمختلف الألعاب بالنادي الفردية والجماعية، والبناء عليها بناءً على ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام دائم بمختلف الألعاب، والعنصر النسائي على وجه التحديد، وأهمية مشاركتهم ودعمهم لتحقيق الإنجازات لهذا الوطن الغالي.
وشكر جمال القرصي عضو مجلس الإدارة مشرف الألعاب الفردية والجماعية لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء الذين منحوا هؤلاء اللاعبين هذه الفرصة والتكريم والدعم، وقال نحتاج إلى الجماعية والتعاون الجاد، فنحن نعمل في مجال تكوين الصغار والناشئين بنادي الإمارات، وفق منهجية مع مواكبة المستجدات وبلا شك أن الدعم والتكريم سيكون له أثره على جميع الفرق المختلفة وفي كل الألعاب بالنادي.

نادي الإمارات
رأس الخيمة
ألعاب القوى
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