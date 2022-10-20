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الرياضي

جريجوري: «النواخذة» يحتاج إلى 11 مقاتلاً

جريجوري: «النواخذة» يحتاج إلى 11 مقاتلاً
20 أكتوبر 2022 13:00

 
فيصل النقبي (دبا)

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يعتزم الفرنسي عيسى جريجوري مدرب دبا إجراء تغييرات جذرية في تشكيلة «النواخدة»، بداية من لقاء بني ياس يوم السبت المقبل، في الجولة السابعة من «دوري أدنوك للمحترفين».
ويشمل التعديل مراكز بعض اللاعبين الأجانب والمواطنين، حيث يسعى خلال فترة الانتقالات الشتوية، لإجراء بعض التغييرات في الأجانب، ودعم الفريق ببعض العناصر الجيدة.
ويقوم جريجوري بتقييم كل الأجانب والمقيمين بالفريق في الجولة المقبلة، وحتى افتتاح «الميركاتو الشتوي».
وشدد جريجوري على أنه يحتاج إلى 11 مقاتلاً داخل الملعب من أجل إخراج «النواخذه» من المركز الحالي، حيث يقبع في قاع الترتيب برصيد «نقطة يتيمة»
وأشار جريجوري إلى أهمية تقديم 100% من جهد كل لاعب، من أجل هذه المهمة، وقال إنه لن يختار في التشكيلة الأساسية غير اللاعب الجاهز تماماً للقتال لحصد النقاط الثلاث.

دوري أدنوك للمحترفين
دبا الفجيرة
بني ياس
جريجوري
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