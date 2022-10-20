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الرياضي

80 متسابقة في بطولة صيد السيدات

80 متسابقة في بطولة صيد السيدات
20 أكتوبر 2022 12:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تشهد مياه العاصمة أبوظبي يوم السبت المقبل، انطلاق منافسات الجولة الثانية من بطولة صيد السيدات، والتي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبمشاركة 80 فتاة عبر المنافسة القوية، وتأتي البطولة ضمن الأجندة الخاصة بالنادي، وتسعى للتنوع في مختلف البطولات والمنافسات البحرية.
وينطلق السباق في الساعة السادسة صباحاً، ويستمر حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً، وتأتي البطولة لأن تكون مكملة لمنافسات الصيد التي يقوم النادي بتنظيمها على مدار الموسم، ويعد تخصيص البطولة وللسيدات فقط، هو تميز من النادي البحري بدأ منذ مواسم، ويستمر وبنجاح في هذا الموسم.
ومن المقرر أن تنطلق المسابقة غداً بنظام الفرق، حيث تبحر القوارب معاً ومع زوارق اللجنة المنظمة، حيث تجتمع في مكان محدد، ومنطقة تم تخصيصها لمنافسة الصيد، حيث تبدأ من الساعة السادسة صباحاً، وتستمر حتى الثانية عشرة ظهراً، مع تطبيق القوانين واللوائح التي وضعتها اللجنة المنظمة للمشاركات، وهناك حضور لمتطوعين في زوارق وقوارب المشاركات في المسابقة من أجل رصد كافة تفاصيل الصيد ولحظات التقاط الأسماك.
وتنطلق المنافسة على أكبر حصيلة من الأسماك يتم صيدها خلال تفاصيل المنافسة.
من جهته أكد سالم الرميثي مدير عام النادي أهمية البطولة التي تقام للسيدات وحضورهم من خلال المنافسة والتحدي البحري، وقال: شهدنا مواسم ماضية ناجحة للبطولة، التي استحدثها النادي البحري ذات يوم، وأثبتت نجاحها وتفوقها، من خلال الإقبال الكبير الذي نتابعه ونشاهده للمشاركات وأيضاً التفوق الفني للبطولة جولة بعد أخرى.
وأضاف: نتابع تقييم البطولة في كل موسم، ونؤكد أنها تتطور للأفضل، لا سيما مع القوانين التي يتم تطبيقها عبر المنافسة، نجحنا في صناعة مسابقة خاصة بالفتيات فقط، تعزز الأفكار والقيم التي نرغب في نشرها، المسابقة تساهم في توفير جو ملائم ومناسب للفتيات والسيدات، من أجل ممارسة هذه الهواية وبكل أريحية.

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
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