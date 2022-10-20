كلوب يمتدح نونيز

لندن (د ب أ)

يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن مهاجمه الأوروجوياني الشاب داروين نونيز، بدأ في تدعيم قدراته عبر تسجيل الأهداف، بعدما أحرز هدف الفوز 1-0 في شباك ويستهام يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل نونيز (23 عاماً) بداية باهتة هذا الموسم مع فريقه الجديد ليفربول، وتعرض للطرد خلال ظهوره الثالث بقميص الفريق، لكن مستواه بدأ في التحسن التدريجي، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف حتى الآن.

وقال كلوب: «هدفه مهم، لقد سجل مرتين في المباريات الأخيرة، لقد قدم كل ما في وسعه وبالأرقام، وهو أمر جيد».

وأضاف: «لقد شعر بمشكلة في العضلات بين شوطي المباراة ولكن الأمور كانت تسير على ما يرام وبعد مضي خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، شعرت بالقلق بشأن المسافات الطويلة بالنسبة له».

وأشار كلوب: «تيقنت أننا لا يمكن أن نغامر، لهذا قمت بتغييره، أعتقد أننا قمنا بذلك في الوقت المناسب».