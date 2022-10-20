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منتخبنا يشارك في سباعيات آسيا للرجبي

منتخبنا يشارك في سباعيات آسيا للرجبي
20 أكتوبر 2022 12:00

دبي (الاتحاد)

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غادرت بعثة منتخب الرجبي إلى العاصمة التيلاندية بانكوك، للمشاركة في الجولة الأولى من سباعيات آسيا يومي السبت والأحد المقبلين، وتضم البطولة بجانب منتخبنا كلاً من الصين وهونج كونج واليابان وماليزيا والفلبين وسيريلانكا وكوريا الجنوبية.
ويترأس البعثة فيصل عبدالعزيز الزرعوني مستشار رئيس الاتحاد، ومحمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد.
وتضم البعثة أبولو برليني المدير الفني، ويوسف شاكر ودورانت جربر مساعدين للمدرب، ونزار مهران إدارياً للبعثة وأعضاء الجهازين الفني والطبي والإداري، و15 لاعباً يتقدمهم ماجد البلوشي وسعيد المهيري وإبراهيم كمال، وبعض العناصر التي تنطبق عليهم شروط المشاركة مع المنتخبات الوطنية للرجبي، وأنهى لاعبو المنتخب التجهيزات للبطولة، من خلال التدريباتٍ البدنية والفنية، ولعب عدد من المباريات الودية.
ومن المقرر إقامة الجولة الثانية للبطولة في كوريا من 12 إلى 13 نوفمبر المقبل، بينما تستضيف مدينة العين على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف الجولة الختامية من 26 إلى 27 نوفمبر المقبل.
وحرص فيصل الزرعوني على الالتقاء بلاعبي المنتخب في التجمع الأخير قبل المغادرة، ونقل لهم تحيات الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وتحفيزهم ودعمهم لتقديم مستويات طيبة خلال البطولة، وحثهم على الظهور المشرف، والحرص على السلوك الرياضي، واتباع التعليمات التي توجه لهم من المدربين والإداريين، والحرص على بذل أقصى الجهد، وتحقيق الإنجاز المنتظر.
وقال فيصل الزرعوني: المنتخب على أتم الاستعداد لخوض البطولة، حيث استعد جيدا للبطولة الآسيوية بقيادة المدرب أبولو بيرلني، ويبدأ تدريباته فور وصوله مباشرة، من أجل التعود على الأجواء قبل انطلاق المنافسات الرسمية، وثقتنا كبيرة في قدرة اللاعبين على تقديم الأداء المشرّف المتوقع منهم.

الإمارات
الرجبي
تايلاند
بانكوك
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