«أبوظبي جراند سلام للجودو» تنطلق غداً

أبوظبي (الاتحاد)



تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق صباح غد «الجمعة»، بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو، في صالة «جو جيتسو أرينا»، بمدينة زايد الرياضية، وينظمها اتحاد المصارعة، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الدولي للعبة.

تشهد البطولة مشاركة 419 لاعباً ولاعبة، من 65 دولة، وتبلغ جوائزها 154 ألف دولار حسب لائحة الاتحاد الدولي، وتوزع فيها 56 ميدالية، منها 14 ميدالية ذهبية للفائزين الأوائل، و14 ميدالية فضية لفئتي الرجال والسيدات، بجانب 28 برونزية لأصحاب المركزين الثالث والرابع، ويقتصر الافتتاح على النشيد الوطني عند وصول راعي الحفل.

ويتنافس الرجال في 7 أوزان «تحت 60 كجم و66 و73 و81، تحت 90، تحت 100، وفوق 100 كجم»، فيما تتنافس السيدات في 7 أوزان «تحت 48، 52، 57، 63، 70، 78، وفوق 78 كجم».

واكتمل وصول الوفود المشاركة، وبدأت على الفور تدريباتها بصالات التدريب الفرعية، بصالة أرينا جو جيتسو بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، حيث تقام البطولة التي تقرر أن يكون الدخول لها بالمجان.

فيما استأنف منتخبنا الأول المشارك في البطولة، تدريباته بالصالة الفرعية رقم واحد، بإشراف طاقمه الفني المكون من فيكتور وأشيدا كوكي، بمشاركة كافة اللاعبين المختارين.

وتقام تصفيات الدور التمهيدي خلال الفترة الصباحية أيام الجمعة والسبت والأحد، فيما تكون الأدوار النهائية والتتويج خلال الفترة المسائية.

وثمّن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للبطولة، مؤكداً أن نسخة هذا العام لها خصوصية لدى أسرة الجودو في العالم، بعد أن زالت «جائحة كورونا» التي تعامل معها الاتحاد الدولي للجودو بشكل مثالي، مع استمرار النشاط بشكل مثالي، لتأتي بطولة أبوظبي في ثوبها الجديد، وسط مشاركة متميزة، واستحق الجميع الشكر والترحيب بهم في بلدهم الثاني.

وأضاف: مشاركة جودو الإمارات تختلف عن البطولات الماضية، حيث حرص الاتحاد على منح الفرصة للشباب الصاعد، لإعدادهم للاستحقاقات المقبلة، والبطولة مناسبة جيدة للاستفادة من المستويات الفنية المتقدمة عالمياً، بعد تفوقهم على مستوى البطولات عربياً وقارياً وخليجياً.

وقال: نحن في اتحاد المصارعة والجودو، فخورون باستمرارية الحدث الرياضي العالمي في أبوظبي، وهو يعكس تطور اللعبة الكبير، وأيضاً حجم القاعدة الكبيرة التي تحظى بها، وبلغ عدد ممارسيها حوالي 30 مليون شخص حول العالم، ويضم الاتحاد 200 اتحاد وطني في كافة القارات.

يذكر أن منتخبنا الوطني للجودو المشارك يقوده الطاقم الفني المكون من المدربين فيكتور والياباني أشيدا كوكي، فيما تضم قائمته كلاً من أحمد النقبي «19 عاماً» وزن تحت 60 كجم، ليكون أصغر لاعب في البطولة، وأحمد جاسم الثميري، وعلي اليماحي، ودزاسفيلي جورام، في وزن تحت 66 كجم، وفي وزن تحت 73 كجم يشارك «الصاعد» سعيد النقبي، وفي وزن تحت 81 كجم يشارك خليفة الحوسني وطلال أشفيلي، بينما يخوض منافسات وزن تحت 90 كجم جريجوريان أرام، وظافر أرام في وزن تحت 100كجم، فيما يخوض «الصاعد» حارب عبدالرحمن جمعة وزن فوق 100 كجم .

إشادة خاصة



أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بدعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، مما أسهم في استمرار استضافة البطولة التي نالت إشادة الاتحاد الدولي للجودو مرات عدة.

كما ثمن الدرعي الدور الإعلامي المتميز لقناة أبوظبي الرياضية التي رافقت مشوار البطولة من البداية، كذلك وسائل الإعلام المحلية والخارجية.

3 بطولات قبل نهاية العام



تبقت 3 جولات لبطولات الجراند سلام للجودو عام 2022، بهدف حصد المزيد من النقاط في مشوار التأهل لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والتي تستضيفها فرنسا للمرة الثالثة، حيث تعقب بطولة أبوظبي جراند سلام 2022 التي تفتتح اليوم، إقامة بطولة باكو جراند سلام في أذربيجان من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل، وجولة طوكيو جراند سلام في اليابان 3 و4 ديسمبر المقبل، وسيكون ختام بطولات هذا العام بطولة القدس لأبطال الماستر من 20 إلى 22 ديسمبر.



غرفة فحص المنشطات جاهزة



مع انطلاقة مباريات بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو، ستقوم اللجنة الوطنية الطبية، بالتعاون مع اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي للجودو بالكشف عن المنشطات بصورة عشوائية، في غرفة الفحص التي أصبحت جاهزة.



الصين وإيطاليا الأكبر



تعد بعثتا الصين وإيطاليا أكبر الوفود المشاركة في بطولة أبوظبي، بعدد 24 لاعبا ولاعبة، وبعدهما كازاخستان ويمثلها 23 لاعباً ولاعبة، فيما تشارك المغرب، والسويد، وترينيداد بلاعبة واحدة، مثل جامبيا، ونيوزيلندا، وبولندا، وبورتوريكو، وأوروجواي بلاعب واحد، بعد أن شهد موقع الاتحاد الدولي للجودو عقب إغلاق باب الاشتراك انسحاب العراق المقرر أن تشارك بلاعب واحد، وكانت أول المتقدمين للمشاركة في البطولة.