روبين والسناني وصافرة الكلاسيكو نجوم «سبورت فور أوول»



دبي (الاتحاد)



واصل خالد السناني حارس الوصل، تألقه اللافت منذ انضمامه إلى «فهود زعبيل» قادماً من الظفرة لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليسهم بمستواه العالي في خطف فريقه لصدارة الترتيب بـ 14 نقطة، وذلك بعد حفاظه على نظافة شباكه في مباراة القمة التي جمعت الشارقة والوصل، وانتهت لمصلحة «الإمبراطور» بهدف.

حصل السناني على إشادة كبيرة من خبراء استفتاء سبورت فور أوول بالعلامة الكاملة 20 من 20، ويستحوذ على أعلى نسبة من أصوات جمهور الشبكة «630 صوت من 1265 مشارك في الاستفتاء»، بنسبة إجمالية بلغت 69.9%، منحته جائزة أفضل حارس في الجولة السادسة من «دوري أدنوك للمحترفين» للمرة الثالثة على التوالي منذ انطلاق الموسم.

وظهر للمرة الأولى على شاشات رادار استفتاء سبورت فور أوول الظهير الأيسر البرتغالي الطائر روبن فيليب كانيدو، الذي منح الفرحة والسعادة لـ «أصحاب السعادة»، بعدما صنع ثلاثية الوحدة في «كلاسيكو الإمارات» أمام العين في دار الزين، ليحصد نجومية الجولة وكأس سبورت فور أوول بنسبة 65% من الأصوات.

وتتويجاً للسيمفونية الرائعة التي عزفها الحكم الدولي البرتغالي أتور سواريز دياز، وامتع كل من شاهد مباراة القمة، بين العين والوحدة، حصل على إثرها البرتغالي على جائزة أفضل حكم في الجولة السادسة بأعلى معدل في تاريخ الجائزة، بــ 94% من كتلة المصوتين، جمعها، بنسبة 40% من الخبراء، وبعدد أصوات 1141 من 1265 مشارك في الاستفتاء من الجماهير بنسبة 54.1%.

ويقتصر استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» على مباريات مسابقة الدوري فقط، وتعتمد آلية التصويت على تقسيم نسبة 40% للجنة من 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، ونسبة 60% لجمهور الشبكة.