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الرياضي

طفرة البولو تبدأ بالتطبيق الإلكتروني

طفرة البولو تبدأ بالتطبيق الإلكتروني
20 أكتوبر 2022 10:28

 
دبي (الاتحاد)

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كشف محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو، عن إنجاز مجلس الإدارة للوائح والقوانين الجديدة التي تسير اللعبة وفق النظم والقواعد المعتمدة دولياً، وإعداد منظومة متكاملة لتسجيل وتصنيف اللاعبين الجدد اعتباراً من الموسم الحالي من خلال التطبيق الإلكتروني .
وأضاف: مجلس الإدارة يعمل بروح الفريق الواحد وندرك أن المسؤولية كبيرة في القفز باللعبة إلى آفاق أوسع، وهناك من ينتظر منا الكثير وسقف طموحنا لا حدود له، لذلك عمدنا في البداية إلى ترتيب البيت من الداخل بإعداد اللوائح والقوانين المنظمة للعبة وممارسيها بالدولة، سعياً لتحقيق آمال وطموحات المنتمين إلى أسرة بولو الإمارات وعشاق اللعبة.
وأشاد رئيس اتحاد البولو بالدعم اللامحدود الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة بقيادة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، والذي سهل من مهمة عمل الاتحاد.
ونوه إلى أن هناك لائحة لتأمين وسلامة اللاعبين والخيول، كما سيتم فرض رسوم رمزية سنوية للاعبين وتشجيع أندية الدولة على إنشاء أكاديميات للبراعم والناشئين لتعميم النشاط على مختلف إمارات الدولة، كونها السبيل إلى التطوير ومن ثم الوصول إلى العالمية، ونسعى لنشر اللعبة ببعض المدارس واقترحنا إنشاء فريق من طلاب المدارس الخاصة لتمثيل الدولة في البطولات المدرسية مستقبلا.
وأشار إلى أن الاتحاد أبرم اتفاقية وتوأمة مع الأكاديميتين البريطانية والأرجنتينية، ليستفيد عدد من البراعم والناشئين الموهوبين من هذه الاتفاقيات من خلال الانضمام لهذه الأكاديميات لاكتساب أساسيات وفنون اللعبة.
وتابع:«يعقد الاتحاد العزم في الموسم الجديد على تشجيع الجماهير على حضور البطولات، خاصة أن هناك بطولات على مستوى متميز، مثل كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس دبي الذهبية وكأس دبي الفضية، وغيرها من البطولات الموجودة في أجندة الموسم، ويساعدنا في ذلك وجود بنية تحتية جيدة تضاهي أفضل الملاعب العالمية، ونطمح في تطوير اللعبة للوصول للمكانة التي تليق برياضة الإمارات عامة ولعبة البولو، خاصة أن الإمارات تعد المركز الرئيسي للبولو بالشرق الأوسط وآسيا».

البولو
محمد خلف الحبتور
الهيئة العامة للرياضة
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