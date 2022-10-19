حاكم الفجيرة يطلع على نشاط وبطولات القوس والسهم

الفجيرة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، إبراهيم بن حمد الدوسري، رئيس الاتحاد العربي للقوس والسهم، والدكتور سعيد الكعبي، رئيس اتحاد الإمارات للعبة.

وتم، خلال اللقاء، استعراض المشاريع والفعاليات الرياضية التي يعمل عليها الاتحادان العربي والإماراتي للقوس والسهم، والخطط التطويرية المستقبلية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وثمّن صاحب السمو حاكم الفجيرة، جهود رئاسة الاتحاد وأعضائه في تنشيط مجال رياضات الرماية، واستقطاب المواهب لتعزيز حركة القطاع الرياضي في الدولة. وتقدّم الدوسري والكعبي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، على استقبال سموه لهما، ودعمه الدائم للنشاط الرياضي والرياضيين. حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.