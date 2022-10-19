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الرياضي

«أبوظبي جراند سلام» للجودو تنتظر القرعة اليوم

«أبوظبي جراند سلام» للجودو تنتظر القرعة اليوم
20 أكتوبر 2022 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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يتم في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، في صالة أرينا جو جيتسو بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، سحب قرعة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو، المقامة برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي تقام خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الحالي، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.
وقد أكملت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، الترتيبات كافة لإنجاح البطولة.
وتقدمت للمشاركة 66 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينها 11 دولة عربية، حسب سجل الاتحاد الدولي للجودو IJF، وهي الجزائر، البحرين، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، قطر، السعودية، سوريا، بجانب منتخب دولة الإمارات مستضيف البطولة، ومنتخبات عالمية من مختلف القارات.
من جانبه، أشاد ماريوس فيزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، بنجاحات الإمارات المتواصلة خلال استضافة بطولات الجائزة الكبرى للجودو في عاصمتها أبوظبي، مثمناً جهود محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومرحباً  بالمشاركين كافة في أبوظبي وفي الربع الأخير من جولات الجودو العالمية 2022. وقال: «لقد مر عام على دورة طوكيو بعد عمل مكثف وفي ظروف مختلفة، وتتجدد الاستعدادات، لذلك نجد أنفسنا الآن تحت تأثير أقصر دورة أولمبية في التاريخ ممثلة في دورة باريس الآن على بعد أقل من عامين، فإن مجتمعنا لا بد أن يتكيف بهذا الوضع، كما هو الحال دائماً، مع هذه الظروف الخاصة».
وأضاف: «لا شك، اتحادنا الدولي لفخور بتلك النجاحات التي تحققت بفضل تفانى وإخلاص أسرة الجودو في العالم الذين يسعون جاهدين للتفوق بغض النظر عن الوضع الذي يواجههم، وهي تمثل علامة نجاحنا وروحاً لا مثيل لها في عالم الرياضة».

أبوظبي
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